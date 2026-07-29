Italia, conferenza stampa Mancini e Ranieri: dove vederla in diretta tv e streaming

L'Italia riparte da Mancini e Ranieri . È in programma oggi, mercoledì 29 luglio , alle ore 18:20 , presso la sala conferenze della sede FIGC , in via Po 36, la conferenza stampa di presentazione del ct e del presidente e dt del Club Italia scelti dal presidente della Figc, Giovanni Malagò, dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo con il conseguente mancato arrivo sulla panchina azzurra di Pirlo .

L'Italia riparte da Mancini e Ranieri, le parole di Malagò e dove seguire la conferenza

La conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e dalla Rai. Live streaming su Sky Go, l'app che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati per fruire dei propri contenuti su tutti i dispositivi mobili, e Rai Play. Sarà possibile seguire la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri anche in diretta sul CorrieredelloSport.it con tutti gli aggioranemnti in tempo reale.

Malagò, le prime dichiazioni sulla scelta di Mancini e Ranieri

Nell'annunciare il conferimento degli incarichi, Malagò ha spiegato: “Ho ritenuto giusto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della Nazionale fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni. Per chiudere il cerchio ho ritenuto giusto individuare una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri, che ha garantito al sottoscritto il suo impegno”.

Malagò alla ricerca di una terza figura per il Club Italia

Il presidente federale ha infine anticipato nei prossimi giorni l’ingresso nel Club Italia di una terza figura: “Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, il ruolo che è stato di Gigi Riva e Gigi Buffon. Gli vorrei affidare anche la supervisione delle Nazionali Giovanili oggi coordinate da Maurizio Viscidi, che resterà con noi”.