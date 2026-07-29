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Andrea Mancini su papà Roberto: "Vuole vincere il Mondiale con l'Italia. E con Ranieri..."

Il figlio del nuovo ct azzurro racconta le emozioni e gli obiettivi del padre: "Vuole ripulire l’immagine del suo addio"
2 min
TagsItaliaMancini
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L'Italia riparte dal Mancini bis, dall'ultimo ct che ha consegnato alla storia azzurra un trofeo, l'Europeo del 2021. E pure sembrava ormai svanito il ritorno visti i tentativi per Ancelotti, Guardiola e il quasi accordo con Pirlo. Alla fine Malagò e Ranieri hanno scelto "Mancio" che, come ammesso dal figlio Andrea, sperava fortemente in un epilogo del genere: "Ci ha sperato tanto. Sembrava impossibile un suo ritorno. Ma la vita è così, imprevedibile e regala sempre sorprese. Ed è bella per questo", ha spiegato in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Mancini jr: "Mio padre vuole ripulire l'addio all'Italia"

Mancini jr ha aggiunto: "Arriva con forte motivazione. Ha il desiderio di cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni. E c’è anche un altro fattore: vuole ripulire l’immagine del suo addio all’Italia. Bisogna impegnarsi per creare un percorso, dare forma a un’idea in cui si mettano di nuovo i giovani italiani al centro del sistema. Bisogna tornare a investire sui settori giovanili e a coltivare il talento".

Su Ranieri

Al fianco di Mancini in questa seconda avventura ci sarà Claudio Ranieri come direttore tecnico. "La sua carriera parla per lui. E, soprattutto, è una persona con un profondo spessore umano. Credo che lui e mio padre possano aiutarsi a vicenda. Sono un binomio vincente", ha sottolineato Andrea Mancini, che poi svela l'obiettivo del padre: vincere il Mondiale. "Ha questa idea da sempre, ce l’ha sempre ripetuto. Voleva tornare per far vivere questa gioia all’Italia. Quando lo diceva all’Europeo, gli davano del pazzo. Poi è successo. È vero, è prematuro parlarne. Ma è giusto pensarci, perché a volte i sogni si realizzano", ha concluso.

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