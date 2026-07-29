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mercoledì 29 luglio 2026
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Mancini e Ranieri diretta conferenza stampa Italia: segui le parole del nuovo ct e del nuovo dt

Mancini e Ranieri diretta conferenza stampa Italia: segui le parole del nuovo ct e del nuovo dt

Tutte le dichiarazioni dei due protagonisti del nuovo corso della Nazionale: seguile in tempo reale con noi
2 min
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Dopo qualche giorno burrascoso, arriva il momento per l'Italia di ripartire concretamente. Il presidente della Figc Malagò ha scelto Roberto Mancini e Claudio Ranieri per guidare il nuovo corso azzurro. Il ct e il dt (e presidente del Club Italia) hanno il difficile compito di ricostruire tecnicamente ed emotivamente un ambiente che ha dovuto subire negli ultimi anni diverse battute a vuoto, ultima fra tutte la dolorosissima mancata qualificazione ai Mondiali. Segui con noi le loro parole in conferenza stampa. 

 

 

17:48

Il figlio di Mancini: "Vuole vincere il Mondiale"

Il figlio del nuovo ct azzurro racconta le emozioni e gli obiettivi del padre: "Vuole ripulire l’immagine del suo addio". Leggi qui le sue parole. 

17:30

La possibile formazione di Mancini

Clicca qui per vedere quale potrebbero essere le prime scelte del nuovo ct. 

Roma

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

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