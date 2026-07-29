Mancini e Ranieri diretta conferenza stampa Italia: segui le parole del nuovo ct e del nuovo dt

Dopo qualche giorno burrascoso, arriva il momento per l'Italia di ripartire concretamente. Il presidente della Figc Malagò ha scelto Roberto Mancini e Claudio Ranieri per guidare il nuovo corso azzurro. Il ct e il dt (e presidente del Club Italia) hanno il difficile compito di ricostruire tecnicamente ed emotivamente un ambiente che ha dovuto subire negli ultimi anni diverse battute a vuoto, ultima fra tutte la dolorosissima mancata qualificazione ai Mondiali. Segui con noi le loro parole in conferenza stampa.