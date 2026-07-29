Ranieri, la Roma e quel no alla Nazionale: "Non mi sono pentito"

"Quando ho scelto col cuore non mi sono mai pentito"

Riavvolgendo il nastro per tornare a quei caldissimi giorni della scorsa estate e raccontando come andarono le cose, Ranieri spiega perché rifiutò quell'opportunità sognata per una vita intera: "Se mi sono pentito del no alla panchina azzurra l'anno scorso? Ogni volta che ho deciso col cuore non mi sono mai pentito e non mi sono pentito nemmeno questa volta. Non potevo interrompere un contratto con la Roma, che è la mia squadra del cuore, per fare un altro lavoro. Non mi era possibile, ci sarebbero stati conflitti di interesse, soprattutto in Italia. A malincuore, perchè poteva essere la chiusura meravigliosa della mia carriera da allenatore, sono stato costretto a dire no".