Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ranieri, la Roma e quel no alla Nazionale: "Non mi sono pentito"

Il nuovo dt azzurro torna indietro di dodici mesi, quando declinò l'offerta della panchina per rispetto dell'impegno con i giallorossi
2 min
TagsRanieriRomanazionale
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

All'incirca dodici mesi fa, con l'Italia in grave difficoltà dopo il divorzio da Spalletti e con la chimera di una qualificazione ai Mondiali da inseguire, Claudio Ranieri non se la sentì di accettare l'offerta della panchina azzurra. Non certo per mancanza dell'amor di patria, quanto per il troppo amore nei confronti della sua squadra del cuore, la Roma.

 

 

"Quando ho scelto col cuore non mi sono mai pentito"

Riavvolgendo il nastro per tornare a quei caldissimi giorni della scorsa estate e raccontando come andarono le cose, Ranieri spiega perché rifiutò quell'opportunità sognata per una vita intera: "Se mi sono pentito del no alla panchina azzurra l'anno scorso? Ogni volta che ho deciso col cuore non mi sono mai pentito e non mi sono pentito nemmeno questa volta. Non potevo interrompere un contratto con la Roma, che è la mia squadra del cuore, per fare un altro lavoro. Non mi era possibile, ci sarebbero stati conflitti di interesse, soprattutto in Italia. A malincuore, perchè poteva essere la chiusura meravigliosa della mia carriera da allenatore, sono stato costretto a dire no".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Mancini e Ranieri: le parole del nuovo ct e del nuovo dtAndrea Mancini su papà Roberto: "Vuole vincere il Mondiale con l'Italia. E con Ranieri..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS