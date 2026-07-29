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Donnarumma e il messaggio a Malagò sul ct Mancini: "Era quello che volevamo"

L'approvazione del capitano degli Azzurri via sms. E non solo...
2 min
TagsItaliaDonnarummamalagò
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L'intesa sulla nuova struttura della Nazionale italiana trova il pieno sostegno del gruppo azzurro. L'ingaggio di Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico e di Claudio Ranieri come direttore tecnico ha raccolto l'immediata approvazione dei protagonisti principali, a partire dal portiere e capitano della squadra.

Il messaggio di Donnarumma a Malagò

A confermare il clima di grande fiducia è stato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, che ha svelato un dettagliato retroscena legato al messaggio inviatogli dall'estremo difensore: "Ieri sera mi è arrivato un messaggino da Gigio Donnarumma, penso dal viaggio di nozze, e diceva: pres, scelta perfetta, era quello che volevamo".

Anche Gravina approva

Un'attestazione di stima arrivata a stretto giro anche dalle componenti istituzionali dell'ambiente federale. Malagò ha infatti spiegato che una nota di forte apprezzamento per le nomine è giunta, nella stessa serata, anche da parte del suo predecessore Gabriele Gravina, a testimonianza di una scelta ampiamente condivisa a tutti i livelli.

 

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