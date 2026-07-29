Mancini e il commovente ricordo di Vialli: "Credo sia molto felice"

Nel giorno del suo ritorno sulla panchina della Nazionale , Roberto Mancini dedica un pensiero profondo e intimo a Gianluca Vialli . A margine della presentazione ufficiale in FIGC, il nuovo commissario tecnico ha ripercorso i motivi del controverso addio del 2023, legando quel momento di rottura alla prematura scomparsa dell'amico e capodelegazione azzurro, avvenuta pochi mesi prima.

Mancini sull'addio alla Nazionale di tre anni fa: "Ci fosse stato Gianluca Vialli..."

"Ci fosse stato Gianluca Vialli, forse non sarebbe accaduto nulla tre anni fa, saremmo andati avanti e avremmo vinto qualcos'altro", ha dichiarato il tecnico ai microfoni del Tg1, suggerendo come la presenza dell'ex compagno di squadra avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi e ricucire lo strappo con la federazione.

"Credo che Gianluca in questo momento sia molto felice"

Nonostante le turbolenze del passato, Mancini si dice convinto che la scelta di riprendere le redini dell'Italia avreplace trovato il pieno sostegno di Vialli: "Credo che anche lui in questo momento sia molto felice", ha concluso l'allenatore.