Mancini sceglie Bollini come vice e riporta Oriali a Coverciano
ROMA - Mancini ha scelto il vice. Alberto Bollini, ct uscente dell’Italia Under 19, entra nello staff della nazionale maggiore tre anni dopo la nomina di Gravina durata un attimo. Il progetto tramontò pochi giorni dopo con le dimissioni di Mancini e l’ingresso di Spalletti. L’idea di tracciare un percorso ai tecnici di estrazione federale accarezza i pensieri di Malagò e vale come un segnale di attenzione verso la filiera azzurra. È la chiusura del cerchio per l’allenatore di Poggio Rusco, campione d’Europa con l’Italia Under 19 nel 2023, ex vice di Reja con Lazio e Atalanta, due volte campione d’Italia con la Primavera della Lazio. Mancini lo aveva già scelto nel 2023 prima di andare in Arabia Saudita. Bollini è rimasto agganciato a Coverciano, non ha tradito il percorso federale nonostante abbia ricevuto negli ultimi anni alcune proposte, tra cui la panchina del Milan Futuro, e in epoca più recente persino un sondaggio dalla Saudi League. Il suo ingresso diventerà ufficiale a breve come la composizione dello staff, ormai definito.
L'Italia in campo
Mancini sta completando l’ultimo giro di consultazioni. Lo assisterà una vera e propria squadra di tecnici. Bollini è una scelta compiuta. Sul campo lavoreranno altri tre allenatori. Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, era il vice dell’Al Sadd. Torna a Coverciano anche Antonio Gagliardi, già match analyst della Nazionale campione d’Europa, ora tecnico di campo, per un anno assistente di Pirlo alla Juve. Era all’Al Sadd con Mancini. Nello staff (a meno che non gli venga assegnata una nazionale giovanile) dovrebbe entrare Leonardo Bonucci, assistente di Gattuso nella passata stagione, specialista dei calci piazzati. Seguiranno il ct Giacomo Ceci per la preparazione atletica e Marco Roccati, preparatore dei portieri. Lo staff verrà completato da due o tre figure di estrazione federale. Andrea Barzagli continuerà con l’Under 21 di Silvio Baldini.
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