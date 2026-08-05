Zola rientra nel Club Italia. Malagò: "L'uomo giusto per costruire il nostro futuro"  

L'Italia può contare su campione in più fuori dal campo: Gianfranco Zola, infatti, torna a "vestire" l’Azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Il presidente della Figc Giovanni Malagò e Claudio Ranieri lo hanno fortemente voluto a bordo per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vice presidente vicario. L'ex attaccante affiancherà il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi per migliorare la base del calcio italiano . Zola negli ultimi anni si è speso per i giovani in Serie C, tanto che una riforma porta il suo nome.

Le prime parole di Zola

“Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani”, ha detto Zola dopo l'annuncio.

Il presidente della Figc

"Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano", le parole di Malgò.