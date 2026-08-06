Zola: "Nel Club Italia voglio sviluppare i nuovi talenti"

Le tenebre azzurre si dissolvono . Il ritorno di Zola , nell’estate del Mondiale americano a cui l’ Italia non si è qualificata, assume un significato prepotente in chiave futura e ci riporta ai tempi gloriosi della Nazionale . Si è trattato di un corteggiamento lungo, insistito, pieno di suggestioni e coincidenze. Malagò , alla fine, l’ha spuntata e lo ha fatto salire a bordo con Ranieri , oggi direttore tecnico e presidente del Club Italia, suo allenatore a Napoli all’inizio degli anni Novanta, quando Magic Box, come venne in seguito ribattezzato a Londra, raccolse l’eredità e il numero 10 di Maradona. Viene in mente il fumettone del Mondiale ‘94, durato solo 12 minuti per il fantasista sardo, 10 gol e 35 presenze in Nazionale: l’ingresso in corsa negli ottavi con la Nigeria, un cartellino rosso assurdo, prima che la doppietta di Roberto Baggio ci trascinasse dentro un sogno. Gianfranco era stato inserito nel gruppo da Sacchi come alternativa principale del Divin Codino. Roberto Mancini , oggi di nuovo ct dell’Italia, rifiutò il ruolo gerarchico di “terzo” fantasista, rimanendo escluso dalla spedizione americana.

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Zola a Coverciano tornerà nel ruolo di coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia, affiancando Maurizio Viscidi (un allievo di Arrigo), responsabile delle giovanili azzurre. Si è completata così la ristrutturazione annunciata da Malagò il 22 giugno, all’atto di insediamento da presidente federale. Gli ex calciatori alla guida del Club Italia, separando la gestione sportiva dalla sfera meramente politica per dare vita a un progetto di riforma solo ritardato dalle dimissioni di Maldini e Leonardo. Sono cambiati i nomi, non la filosofia e può darsi che la “tempesta perfetta”, come l’ha chiamata Malagò, produca benefici superiori e un vero cambiamento, ispirato da saggezza e buon senso. Un compito nobile è stato affidato a Ranieri e Zola: favorire la rinascita del talento italiano e del movimento dalla base. Hanno i titoli e la competenza per riuscirci.

Progetto

Il ruolo è diverso, non quello inizialmente ipotizzato di capo delegazione della Nazionale in passato appartenuto a Buffon, Vialli e Riva. Gianfranco, come ha chiesto e ottenuto entrando nel Club Italia, manterrà la vicepresidenza della Lega Pro. Lavorando con Marani, ha elaborato e dato il nome alla riforma che introdurrà l’obbligo per le società di Serie C, a partire da questa stagione, di tesserare almeno 6 giocatori cresciuti nel vivaio (saliranno a 7 nel 2027/28 e a 8 nel 2028/29). Gli interessava sviluppare in azzurro la materia di cui si occupa dal 2023. «Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo – ha spiegato Zola – a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani». Malagò ha celebrato Zola, chiudendo benissimo un mese duro e sofferto ma attraversato con eleganza: «Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano».