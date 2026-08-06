Italia, si completa lo staff di Mancini: da Maccarone a Lupatelli, tutti i nomi

Il nuovo percorso dell'Italia continua a prendere forma. Dopo la nomina di Zola come coordinatore dei progetti delle attività giovanili, la Figc ha ufficializzato anche lo staff tecnico del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana Mancini, che lo affiancherà a partire dalle partite di Nations League a settembre contro Turchia, Francia e Belgio. Ritorno importantissimo nello staff dell'Italia: come team manager ci sarà Oriali, nello stesso ruolo che ha ricoperto nel percorso in Nazionale con Conte e con lo stesso Mancini. Mentre come vice di Mancini è stato nominato Alberto Bollini, allenatore dell'Italia U19, nel Club Italia dal 2019 e vincitore dell'Europeo di categoria nel 2023.