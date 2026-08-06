Italia, si completa lo staff di Mancini: da Maccarone a Lupatelli, tutti i nomi
Il nuovo percorso dell'Italia continua a prendere forma. Dopo la nomina di Zola come coordinatore dei progetti delle attività giovanili, la Figc ha ufficializzato anche lo staff tecnico del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana Mancini, che lo affiancherà a partire dalle partite di Nations League a settembre contro Turchia, Francia e Belgio. Ritorno importantissimo nello staff dell'Italia: come team manager ci sarà Oriali, nello stesso ruolo che ha ricoperto nel percorso in Nazionale con Conte e con lo stesso Mancini. Mentre come vice di Mancini è stato nominato Alberto Bollini, allenatore dell'Italia U19, nel Club Italia dal 2019 e vincitore dell'Europeo di categoria nel 2023.
Mancini, ecco lo staff tecnico per la Nazionale
Nello staff ci sarà anche Leonardo Bonucci che continua il suo percorso in Nazionale dopo l'esperienza con Gattuso ct. Incarico tecnico per Gagliardi, già match analyst nell'Europeo vinto nel 2021. Tra i novizi della Nazionale c'è Massimo Maccarone: l'ex attaccante dell'Empoli, dopo aver lavorato con Mancini in Qatar all'Al-Sadd, segue il ct anche a Coverciano. La squadra dei portieri sarà responsabilità di Marco Roccati e Cristiano Lupatelli, i preparatori atletici saranno Giacomo Ceci e Marco Montini, mentre i match analyst Renato Baldi e Christian Venturini
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