L'Italia pensa al futuro: tutti i nomi degli allenatori delle giovanili azzurre
La FIGC punta sulla continuità per il futuro del calcio italiano. Sono stati ufficializzati gli allenatori delle Nazionali giovanili azzurre, con poche novità e numerose conferme rispetto alla scorsa stagione. Alla guida dell'Under 21 resta Silvio Baldini, affiancato ancora da Andrea Barzagli come vice. Confermato anche Carmine Nunziata sulla panchina dell'Under 20, mentre Massimiliano Favo viene promosso alla guida dell'Under 19dopo il lavoro svolto con le selezioni giovanili.
Le novità in Federazione: gli altri nomi
Salgono di categoria anche Daniele Franceschini, che allenerà l'Under 18, e Manuel Pasqual, nuovo tecnico dell'Under 17, campione d'Europa in carica. L'unica vera novità è rappresentata da Giovanni Costantino, scelto per l'Under 16. Allenatore con una lunga esperienza internazionale tra Finlandia, Ungheria, Slovacchia, Cipro, Romania e Moldova, entra ora a far parte della filiera azzurra. Conferme infine anche per Enrico Battisti alla guida dell'Under 15 e per Luigi Milani, che continuerà a seguire l'Under 14 come supervisore.
NAZIONALI GIOVANILI
Coordinatore dei progetti delle attività giovanili: Gianfranco Zola
Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Maurizio Viscidi
Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Daniele Zoratto
Nazionale Under 21
Tecnico: Silvio Baldini; Assistente tecnico: Andrea Barzagli; Collaboratori tecnici: Mattia Baldini, Diego Labricciosa e Mauro Nardini; Preparatore dei portieri: Stefano Pardini; Preparatore atletico: Vito Azzone.
Nazionale Under 20
Tecnico: Carmine Nunziata; Assistenti tecnici: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Luca Coppari.
Nazionale Under 19
Tecnico: Massimiliano Favo; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri:Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner.
Nazionale Under 18
Tecnico: Daniele Franceschini; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti.
Nazionale Under 17
Tecnico: Manuel Pasqual; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri:Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco.
Nazionale Under 16
Tecnico: Giovanni Costantino; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico:Francesco Cosentino.
Nazionale Under 15
Tecnico: Enrico Battisti; Assistente tecnico: Antonio Candreva; Preparatore atletico: Luca Bossi.
Progetto Under 14
Supervisore: Luigi Milani
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS