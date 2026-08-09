Zazzaroni: "La stanchezza di Guardiola? Non riusciva a metterne insieme undici". E c'è il like di Mancini

Paolo Maldini, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: "Guardiola è l’allenatore che più incarna il gioco tecnico e offensivo. Attraverso qualche amico aveva manifestato l’idea di allenare una Nazionale. Siamo andati a trovarlo a Barcellona, abbiamo pranzato insieme, abbiamo parlato per un’intera giornata. Era molto tentato. È andato molto vicino ad accettare. Si era messo anche a scrivere formazioni sui fogli…" Allora perché ha rifiutato? "Per stanchezza". Il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, su Instagram commenta: "Stanchezza? Non riusciva a metterne insieme undici". Sotto a questo posto compare il like di Roberto Mancini. Un "mi piace" subito notato dai follower.