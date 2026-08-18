Italia-Belgio, biglietti in vendita per la Nations League: prezzi da 20 euro e promozioni per i tifosi

È partita la vendita dei biglietti per Italia-Belgio , gara d’esordio degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, con tagliandi disponibili a partire da 20 euro e diverse promozioni dedicate ai tifosi. La sfida con il Belgio segnerà anche il nuovo debutto di Roberto Mancini come commissario tecnico dell’Italia, alla sua seconda esperienza sulla panchina della Nazionale.

Le info sui biglietti: ci sono tante promo

I tagliandi possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e attraverso il portale ticketing della FIGC. Sono previste tariffe agevolate per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari, con l’obiettivo di favorire una grande partecipazione di pubblico per il ritorno degli Azzurri nella Capitale.

All’Olimpico il remake della sfida del 2024: le statistiche

Italia e Belgio tornano a sfidarsi all’Olimpico a distanza di quasi due anni dall’ultimo precedente romano, disputato proprio in Nations League. Il 10 ottobre 2024 la partita terminò 2-2: gli Azzurri si portarono sul 2-0 grazie alle reti di Cambiaso e Retegui, prima della rimonta belga firmata da De Cuyper e Trossard. Roma resta inoltre la città che ha ospitato il maggior numero di incontri nella storia della Nazionale italiana. Sono 65 le partite disputate dagli Azzurri nella Capitale, con un bilancio complessivo di 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte.