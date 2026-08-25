Italia-Turchia si giocherà a Bologna, prezzi e promozioni per la partita di Nations League
Ricomincia il percorso della Nazionale in Nations League. Dopo l'esordio del 25 settembre all'Olimpico di Roma nella prima sfida di Nations League col Belgio, che darà ufficialmente il via alla seconda esperienza sulla panchina dell'Italia per Roberto Mancini, gli azzurri saranno infatti impegnati in quattro partite fondamentali contro Belgio, Turchia in casa e trasferta e Francia nell'ormai consueto torneo valido per la qualificazione ad Euro 2028. I ragazzi di Mancini affronteranno la nazionale allenata da Montella prima il 28 settembre a Bursa, nel particolare stadio a forma di coccodrillo, per poi tornare a sfidare i turchi a Bologna il 5 ottobre alle 20:45.
Il ritorno in Emilia
Sono in vendita i biglietti per l'incorntro dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. L’ultima sfida disputata dalla Nazionale a Bologna era stata proprio contro la Turchia: 0-0 il risultato dell’amichevole del 4 giugno 2024, ultimo test di preparazione al Campionato Europeo. Sono 24 gli incontri giocati nel capoluogo emiliano, con un bilancio di 16 successi per gli azzurri, 5 pareggi e 3 sconfitte.
I prezzi dei biglietti
I tagliandi potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65. Di seguito i prezzi:
- POLTRONA - 60 EURO
- POLTRONA RIDOTTO OVER 65 - 50 EURO
- TRIBUNA COPERTA - 50 EURO
- TRIBUNA COPERTA RIDOTTO OVER 65 - 40 EURO
- TRIBUNA COPERTA RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
- TRIBUNA COPERTA LATERALE - 40 EURO
- TRIBUNA COPERTA LATERALE RIDOTTO OVER 65 - 30 EURO
- TRIBUNA COP. LAT. RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
- TRIBUNA COP. LAT. PROMO FAMIGLIA ADULTO - 30 EURO
- TRIBUNA COP. LAT. PROMO FAMIGLIA UNDER 18 - 20 EURO
- DISTINTI CENTRALI - 40 EURO
- DISTINTI CENTRALI RIDOTTO OVER 65 - 35 EURO
- DISTINTI CENTRALI RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
- DISTINTI LATERALI - 35 EURO
- DISTINTI LATERALI RIDOTTO OVER 65 - 30 EURO
- DISTINTI LATERALI RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
- CURVE - 20 EURO
- CURVE RIDOTTO UNDER 18 - 14 EURO
- CURVE RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO
Info ridotti
I biglietti ridotti Under 12 sono riservati alle bambine e ai bambini nati dopo il 5 ottobre 2014. I tagliandi Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 5 ottobre 1961. I biglietti ridotti Under 18 sono riservati alle persone nate dopo il 5 ottobre 2008. I biglietti Promo Famiglia Adulto e Under 18 di Tribuna Coperta Laterale (Settori A1 e B) sono riservati a un gruppo familiare di minimo tre persone, di cui due adulti e uno o due minorenni (nati dopo il 5 ottobre 2008).
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