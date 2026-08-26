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Romano corre da Mancini: puo vestire la maglia azzurra

Ha giocato nell’U.20 svizzera ma il ct gli ha chiesto disponibilità e lui ha risposto di sì
Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

4 min

Pubblicato il 26.08.2026, 08:44

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ROMA - Prima è andato a Parma per vederlo dal vivo. Poi lo ha chiamato per sondarne la disponibilità. Risposta affermativa. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha chiesto ad Alessandro Romano se fosse interessato a giocare per la Nazionale azzurra e il ragazzo non si è tirato indietro. Una scelta di vita, non solo sportiva. 

Romano tra Cagliari e Nazionale

Romano, infatti, ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la Svizzera, con cui ha esordito in Under 20 lo scorso ottobre. Mancini, che da sempre ha un occhio e un rapporto speciale con i giovani (l’esempio più eclatante è quello di Zaniolo, che convocò nel 2018 praticamente da sconosciuto), lo segue da tempo. E per questo sa che bisogna accelerare le cose. Soprattutto dopo lo splendido gol con cui il Cagliari ha vinto a Parma. Centrocampista, 20 anni, arrivato in Sardegna in prestito con obbligo di riscatto (già scattato, bastava una presenza) piace a mezza Europa. Osservatori di Premier lo hanno visto dal vivo un anno fa e lo monitorano costantemente. Secondo alcune voci sarebbero soprattutto Manchester United e Arsenal ad essere interessate, ma il discorso è prematuro. Anche il Borussia Dortmund gli avrebbe messo gli occhi addosso. In ogni caso se ne parlerà forse la prossima stagione: quest’anno Romano giocherà a Cagliari. È bravo, ha talento, ma deve fare esperienza. 

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