Romano sceglie l'Italia: ok dalla Fifa. Tresoldi rimane con la Germania Under 21

C'è l'ok della Fifa: Alessandro Romano ha scelto l' Italia e può essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia , valide per la Nations League . Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari , con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso del doppio passaporto: svizzero e italiano.

Tresoldi ci ripensa: resta con la Germania Under 21

Nicolò Tresoldi, che oltre a quello italiano ha invece il passaporto tedesco, resta invece con l'Under 21 della Germania, nonostante avesse già dato disponibilità a Mancini e Ranieri. C'è stato un ripensamento nelle ultime ore e dopo la partita di Champions League tra il suo Bruges e l'Aston Villa: l'attaccante ha comunicato alla Figc di voler rimanere con la Germania con cui andrà all'Europeo Under 21.