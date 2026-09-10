Immobile torna in Nazionale: è il nuovo capo delegazione dell'Under 16

Dopo l'ultima esperienza in Ligue 1 con il Paris FC e l'annuncio in estate del ritiro dal calcio giocato, Ciro Immobile è stato nominato capo delegazione della Nazionale italiana Under 16. L'ex attaccante della Lazio e dell'Italia inizierà questa nuova avventura a Coverciano, fortemente voluta dal presidente della Figc Giovanni Malagò. "È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera e farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo" ha affermato Immobile nella nota ufficiale pubblicata dalla Figc.

Immobile, le prime parole da capo delegazione

Immobile prosegue: "Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima". Della nomina di Ciro Immobile ha parlato anche il presidente federale Giovanni Malagò: "Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole".

Malagò: "Ciro saprà trasmettere i valori dell'Italia"

Malagò continua: "A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia".