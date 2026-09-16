Convocazioni Italia venerdì, tutte le novità: Mancini chiama Vergara, Cisse resta nell'Under 21

Mancini e lo staff dell’Italia ieri in una lunga riunione hanno cominciato a buttare giù la lista per la Nations. Venerdì i convocati. Balla ancora qualche nome, quattro partite in dieci giorni non sono facili da gestire, la rosa verrà allargata a 32-33 azzurri, come raramente accade in Nazionale. Va formato un nuovo gruppo. Il ct, se potesse, taglierebbe sino a 28-30. La ripartenza, limitando gli esperimenti, ha bisogno di risultati. Buone notizie dall’Esecutivo Uefa a Salonicco . In previsione del nuovo format (edizione 2028/29), cambia il regolamento: le 2 peggiori quarte classificate retrocedono in Lega B, le 2 peggiori terze e le 2 migliori quarte vanno agli spareggi. L’Italia deve farsi largo nel girone con Belgio, Turchia e Francia.

Mancini, il dubbio sulle ali

Mancio non può pensare solo al futuro e ai giovani, metterà dentro esperienza. C’è ancora spazio per le riflessioni e l’augurio è di non perdere altri big entro il week-end. Indisponibili Zaniolo, Chiesa, Locatelli, Orsolini, Leoni e Buongiorno. Non mancheranno le novità, alcune già annunciate come Romano (Cagliari) e Doumbia (Sporting Lisbona), altre su cui sono caduti gli ultimi dubbi. Antonio Vergara si sta avvicinando alla prima convocazione. Piede sinistro, geniali intuizioni, rapidità di esecuzione. Allegri lo utilizza da mezzala offensiva. Mancini lo inquadrerà come esterno d’attacco a destra. Non è esattamente un’ala da 4-3-3 o 4-2-3-1, ma può muoversi in quella zona. Dall’azzurro del Napoli alla Nazionale il passo è meno lungo di quanto si immagini, perché Vergara entrerà sul campo come alternativa di Politano e muovendosi davanti a Di Lorenzo, il suo capitano. Mancini attende buone notizie da Londra: Palestra sta uscendo da un infortunio muscolare, è quasi pronto, si attende il via libera del Chelsea. Un dubbio esiste. Il ct spera di poterlo chiamare. In caso contrario concorderà con Silvio Baldini la convocazione di Kayode o Favasuli, per ora destinati all’Under 21. In corsa con Bellanova può entrare, più defilato, il romanista Lulli.

Il dubbio sulle ali

La Figc, Malagò in testa, punta alle Olimpiadi del 2028. Ecco perché verrà preservata l’Italia di Baldini, attesa dal confronto diretto decisivo (5 ottobre a Pescara) con la Polonia per il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all’Europeo 2027 in Serbia e Albania, dove verrà cooptato anche Pio Esposito, probabile titolare con il Belgio all’Olimpico. Mancini dovrà organizzare la staffetta dei numeri 9 verificando la condizione di Retegui e la disponibilità di Kean a muoversi anche sulla fascia sinistra. Scamacca possibile quarto centravanti. Moise e Raspadori sono le varianti come punte esterne. Zaccagni e Cambiaghi si contendono un posto. Il milanista Cisse resta con l’U21. Pisilli dovrebbe unirsi al gruppo degli azzurrini dopo il Belgio. Samuele Inacio, la stellina del Borussia Dortmund, completa il pacchetto degli esterni d’attacco. Coppola (Paris Fc) ha convinto il ct. Torna Fagioli, Cristante e Frattesi certezze dietro a Tonali e Barella. Gaetano e Mandragora hanno qualche possibilità in più di Ricci.