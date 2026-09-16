Donnarumma dà il bentornato a Mancini: "Vogliamo riscrivere la storia, riporteremo l'Italia dove merita di essere"

"Siamo molto felici del ritorno di Mancini ". Così, ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma . Il portiere del Manchester City e capitano della Nazionale dà il bentornato al ct: "In questo momento abbiamo bisogno di tanta positività. L'estate è stata difficilissima per tutti noi, soprattutto per la mancata qualificazione al Mondiale . Anche per me è stato molto complicato vivere quei giorni e vedere il Mondiale da fuori".

Italia, Donnarumma: "Dobbiamo voltare pagina e ricreare un grande gruppo"

Donnarumma guarda al futuro e invita i suoi compagni a fare altrettanto: "Ora, però, dobbiamo voltare pagina, tornare a essere ottimisti e ricreare un grande gruppo. Possiamo farlo soltanto tutti insieme, anche grazie al sostegno degli italiani, di cui avremo bisogno fin dalle prime partite".

Donnarumma carica l'Italia: "Vogliamo riscrivere la nostra storia"

E allora Gigio suona la carica: "Dobbiamo alzare la testa e ripartire da questa maglia, che sono sicuro ci darà entusiasmo e motivazioni per affrontare le prossime partite e le qualificazioni. Vogliamo riscrivere la nostra storia e tornare a qualificarci per l'Europeo e per il Mondiale".

Donnarumma ricorda l'abbraccio tra Mancini e Vialli: "Indimenticabile"

La finale del prossimo Europeo si giocherà a Wembley. Un piacevole déjà vu: "Quando si nomina Wembley si tocca un tasto importante per me, perché è legato a uno dei momenti più belli della mia vita, insieme alla nascita di mio figlio. È un ricordo indimenticabile, ma c'è un'immagine che voglio ricordare soprattutto: l'abbraccio tra il mister Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria. È stato un momento speciale ed emozionante, che raccontava quanto Gianluca fosse importante per noi, per il nostro gruppo e soprattutto per il suo grande amico Mancini. Quell'immagine la porterò sempre con me. Sono sicuro che possiamo tornare a fare bene, qualificarci all'Europeo e al Mondiale e, con il mister Mancini, tornare dove l'Italia merita di essere".