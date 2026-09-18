Da Lukaku a Moreira e Openda: i convocati del Belgio, la prima avversaria dell’Italia di Mancini

Le convocazioni del nuovo ct van Bommel per il match di Nations League
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Pubblicato il 18.09.2026, 13:19

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Il Belgio si prepara ad affrontare l’Italia nella prima giornata della nuova Nations League e il nuovo commissario tecnico Mark van Bommel ha diramato la sua prima lista di convocati. Una rosa ricca di esperienza e talento, nella quale spiccano i nomi di Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Lois Openda e Youri Tielemans, oltre a diversi giovani pronti a ritagliarsi spazio.

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Belgio, i convocati di van Bommel per l'Italia in Nations League

Di seguito, dunque, i convocati del Belgio divisi per ruolo.

Portieri: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Maarten De Busser.

Difensori: Timothy Castagne, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Arthur Theate, Zeno Debast, Jorne Spileers, Nathan Ngoy, Brandon Mechele.

Centrocampisti: Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Hans Vanaken, Romeo Lavia.

Attaccanti: Diego Moreira, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Leandro Trossard, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo, Lois Openda.

 

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