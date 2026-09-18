Da Lukaku a Moreira e Openda: i convocati del Belgio, la prima avversaria dell’Italia di Mancini

Il Belgio si prepara ad affrontare l’Italia nella prima giornata della nuova Nations League e il nuovo commissario tecnico Mark van Bommel ha diramato la sua prima lista di convocati. Una rosa ricca di esperienza e talento, nella quale spiccano i nomi di Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Lois Openda e Youri Tielemans, oltre a diversi giovani pronti a ritagliarsi spazio.