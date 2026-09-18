La Turchia di Montella prepara la sfida all'Italia di Mancini: la lista convocati

Calhanoglu grande assente

Sono ben 29 i convocati di Montella per gli impegni della Turchia, che oltre alle due sfide con l'Italia, affronterà anche Francia e Belgio. In lista, l'assenza più pesante sarà quella di Hakan Calhanoglu, messo fuori causa da un risentimento all'adduttore che gli farà saltare anche il big-match di Serie A con la Roma.

I convocati di Montella

Portieri: Altay, Muhammed, Okan, Ugurkan

Difensori: Abdulkerim, Adil, Emirhan, Eren, Ferdì, Merìh, Ozan, Samet, Zekì

Centrocampisti: Bartug, Demir Ege, Ismail, Melìh, Orkun, Salìh

Attaccanti: Aral, Arda Guler, Baris Alper, Uzun Can, Denìz, Ilhan, Irfan Can, Kerem, Oguz, Yunus