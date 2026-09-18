La Turchia di Montella prepara la sfida all'Italia di Mancini: la lista convocati

Il ct degli anatolici sarà costretto a rinunciare a Calhanoglu, già grande assente del big match di campionato Roma-Inter
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2 min

Pubblicato il 18.09.2026, 16:44

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Tra le Nazionali osservate speciali dall'Italia in vista dei primi impegni ufficiali del Mancini bis in Nations League, c'è anche la Turchia di Vincenzo Montella, reduce dalla cocente delusione di un Mondiale al di sotto delle asepttative e che incrocerà gli Azzurri per due volte durante questa sosta, prima all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa il prossimo 28 settembre, poi al Dall'Ara di Bologna il 5 ottobre.

 

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Calhanoglu grande assente

Sono ben 29 i convocati di Montella per gli impegni della Turchia, che oltre alle due sfide con l'Italia, affronterà anche Francia e Belgio. In lista, l'assenza più pesante sarà quella di Hakan Calhanoglu, messo fuori causa da un risentimento all'adduttore che gli farà saltare anche il big-match di Serie A con la Roma.

I convocati di Montella

Portieri: Altay, Muhammed, Okan, Ugurkan

Difensori: Abdulkerim, Adil, Emirhan, Eren, Ferdì, Merìh, Ozan, Samet, Zekì

Centrocampisti: Bartug, Demir Ege, Ismail, Melìh, Orkun, Salìh

Attaccanti: Aral, Arda Guler, Baris Alper, Uzun Can, Denìz, Ilhan, Irfan Can, Kerem, Oguz, Yunus

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