La Turchia di Montella prepara la sfida all'Italia di Mancini: la lista convocati
Tra le Nazionali osservate speciali dall'Italia in vista dei primi impegni ufficiali del Mancini bis in Nations League, c'è anche la Turchia di Vincenzo Montella, reduce dalla cocente delusione di un Mondiale al di sotto delle asepttative e che incrocerà gli Azzurri per due volte durante questa sosta, prima all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa il prossimo 28 settembre, poi al Dall'Ara di Bologna il 5 ottobre.
Calhanoglu grande assente
Sono ben 29 i convocati di Montella per gli impegni della Turchia, che oltre alle due sfide con l'Italia, affronterà anche Francia e Belgio. In lista, l'assenza più pesante sarà quella di Hakan Calhanoglu, messo fuori causa da un risentimento all'adduttore che gli farà saltare anche il big-match di Serie A con la Roma.
I convocati di Montella
Portieri: Altay, Muhammed, Okan, Ugurkan
Difensori: Abdulkerim, Adil, Emirhan, Eren, Ferdì, Merìh, Ozan, Samet, Zekì
Centrocampisti: Bartug, Demir Ege, Ismail, Melìh, Orkun, Salìh
Attaccanti: Aral, Arda Guler, Baris Alper, Uzun Can, Denìz, Ilhan, Irfan Can, Kerem, Oguz, Yunus
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS