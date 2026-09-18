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Convocati Italia, da Zaniolo alla sorpresa Zoma: tutti i nomi del ct Mancini

L'elenco completo dei giocatori selezionati per le sfide valide per la prima e seconda giornata della Nations League, contro Belgio e Turchia, e le amichevoli contro la Francia di Zidane e la stessa Turchia
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Pubblicato il 18.09.2026, 18:42 (Aggiornato il 18.09.2026, 19:33)

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Sono ufficiali i nomi dei 34 giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per le sfide contro Belgio e Turchia, valide per il Gruppo A1 della Nations League, giunta alla sua quinta edizione. La sfida con il Belgio è in programma venerdì 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle 20:45. Il match con la Turchia si giocherà lunedì 28 settembre, alle 20:45, all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. Tornano Zaniolo, che mercoledì ha parlato con Mancini, ha recuperato e domani sarà disponibile per Udinese-Cagliari), Fagioli (Fiorentina) Mandragora (Torino).

La Turchia di Montella prepara la sfida all'Italia di Mancini: la lista convocati

Le novità sono rappresentate da Zoma (Norimberga), Kouadio (Monza), Romano (Cagliari), Doumbia (Sporting Lisbona), Kayode (Brentford), Ghilardi (Roma), Pessina (Bologna), Vergara (Napoli) e Sebastiano Esposito (Sassuolo). Tutti i convocati prenderanno parte anche alle amichevoli allo Stade de France contro la Francia di Zidane (venerdì 2 ottobre, ore 20:45) e Turchia (Bologna, stadio Dall'Ara, lunedì 5 ottobre, ore 20:45).

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