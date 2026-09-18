Convocati Italia, da Zaniolo alla sorpresa Zoma: tutti i nomi del ct Mancini

Sono ufficiali i nomi dei 34 giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per le sfide contro Belgio e Turchia, valide per il Gruppo A1 della Nations League, giunta alla sua quinta edizione. La sfida con il Belgio è in programma venerdì 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle 20:45. Il match con la Turchia si giocherà lunedì 28 settembre, alle 20:45, all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. Tornano Zaniolo, che mercoledì ha parlato con Mancini, ha recuperato e domani sarà disponibile per Udinese-Cagliari), Fagioli (Fiorentina) e Mandragora (Torino).