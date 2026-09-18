La nuova Italia di Mancini che nasce dalla scossa Baldini

In giugno, il ct ad interim lanciò 15 esordienti nelle due partite vinte sotto la sua guida; adesso, dei 34 convocati dal successore, 9 sono alla prima chiamata assoluta. La ricostruzione della Nazionale parte con coraggio. Era ora
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Xavier Jacobelli
Xavier Jacobelli

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Pubblicato il 18.09.2026, 22:58

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Ci volevano l'interim di Baldini e la scossa che il ct aveva dato in giugno alla Nazionale perché il Mancini II nascesse sotto il segno del coraggio e del rinnovamento. Tre mesi fa, cogliendo le vittorie in Lussemburgo e in Grecia, Silvio lanciò 15 debuttanti in azzurro.

La nuova Italia nasce dalla scossa di Baldini

Sarebbe dovuto essere lui a continuare il lavoro nella rappresentativa maggiore se non fosse l'Antisistema che è, avendo denunciato pubblicamente: "Il nostro calcio è in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Sono cose che ho sempre detto. Mi diverto a chiamarli lestofanti e spesso questi hanno in mano i fili del gioco". Com'è andata a finire, lo sapete. Dopo le settimane di travaglio federale che tutti conosciamo, saltabeccando da Conte a Pirlo, la scelta di Malagò è caduta sul campione d'Europa 2021 il quale, non casualmente, sui social ha annunciato i prescelti per le quattro partite di Nations League avendo alle spalle il poster del trionfo di Wembley.

 

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Nove esordienti nella Nazionale di Mancini

Nove dei 34 convocati da Mancini per le quattro partite di Nations League sono alla  prima chiamata in azzurro: Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma. Se il 5 ottobre, a Pescara, l'Under 21 di Baldini non si giocasse la qualificazione diretta all'Europeo 2027, è presumibile che anche Pisilli, Favasuli e Koleosho sarebbero entrati nel gruppone maggiore. Qui, fra i difensori ci sono Ahanor, 18 anni e già 2 presenze, grazie a Baldini; Kayode, 10 presenze in Under 21. A centrocampo Doumbia, 3 presenze nell'Under 21; in attacco, Inacio, un altro dei quindici esordienti baldiniani.

 

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Tour de force in Nations League per gli azzurri

Fuori dal Mondiale da dodici anni; al quinto ct in cinque anni (Mancini, Spalletti, Gattuso, Baldini, Mancini); rotolati al quindicesimo posto del ranking Fifa, in dieci giorni gli azzurri devono affrontare il Belgio di Van Bommel (25 settembre a Roma); la Turchia di Montella (Bursa, 28 settembre); la Francia di Zidane (Parigi, 2 ottobre), di nuovo la Turchia (Bologna, 5 ottobre). Ci vogliono coraggio, determinazione e orgoglio in quantità industriale per evitare che, toccato il fondo in primavera, si cominci a scavare in autunno. Il coraggio di fare scelte innovative in partenza c'è e questa è già una buona notizia, considerata la traversata nel deserto che attende l'Italia. Gioco, determinazione,orgoglio si dovranno vedere sul campo. Sapendo che, se a Coverciano qualcuno accuserà di nuovo dolorini e mal di pancia denunciati a suo tempo da Spalletti, in Nazionale non dovrà rimettere più piede.

 

 

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