Conferenza stampa Mancini prima del debutto con l'Italia: l'orario e come vederla in diretta tv o streaming
Dall'elenco dei convocati della sua Italia alle risposte alle domande dei giornalisti all'alba dell'inizio di un nuovo corso ed in vista della prima gara ufficiale dopo il suo ritorno. La nuova Italia di Mancini prende forma tra campo e sala stampa. Con le sue dichiarazioni davanti a microfoni e taccuini, il ct della Nazionale darà il via alla settimana di lavoro degli azzurri in vista del debutto nella quinta edizione della Uefa Nations League, che culminerà con il debutto contro il Belgio, venerdì 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle 20:45.
Italia, conferenza stampa Mancini: l'orario
La conferenza stampa del commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, è in programma oggi, lunedì 21 settembre, alle ore 14, a Coverciano.
Italia, conferenza stampa Mancini: dove vederla in diretta tv
La conferenza stampa di presentazione di Mancini sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai e per gli abbonati a Sky su Sky Sport 24 (canale 200).
Italia, conferenza stampa Mancini: dove vederla in streaming
Live streaming su Sky Go, l'app che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati per fruire dei propri contenuti su tutti i dispositivi mobili, e Rai Play. Sarà possibile seguire la conferenza stampa di Mancini anche in diretta sul CorrieredelloSport.it con tutti gli aggioranemnti in tempo reale.
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