Mancini: "Il passato non conta più nulla, ora riportiamo la Nazionale dove merita"
Ora si fa sul serio: dopo tre Mondiali saltati, comincia ufficialmente il nuovo ciclo dell'Italia di Roberto Mancini con quattro partite di Nations League. Le avversarie saranno Belgio, Turchia (doppia sfida) e Francia. Il commissario tecnico ha presentato questo nuovo inizio in conferenza stampa, parlando dei convocati, delle gare e di tanto altro ancora. Prima di cominciare, però, un pensiero dedicato a Sandro Mazzola: "Volevo unirmi al cordoglio di tutta Italia nel ricordo di un mito come Sandro".
Italia, la conferenza stampa di Mancini
Mancini ha cominciato parlando delle prime sensazioni del suo ritorno a Coverciano: "Per me è un piacere essere tornato. I concetti saranno semplici: per vincere devi essere una squadra che gioca bene. Nello sport se non ti diverti, non riesci a raggiungere i risultati. Noi abbiamo la fortuna che il nostro lavoro è la nostra passione".
Mancini sulle convocazioni: "Se avessi chiamato giocatori avanti con l'età..."
Sulle convocazioni: "Se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età ci sarebbero state critiche... Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo".
Mancini sulla Bianchedi: "Ci darà una grande mano"
Mancini ha anche parlato del nuovo capo delegazione della Nazionale, Diana Bianchedi: "Diana la conoscete tutti, ha vissuto momenti indimenticabili nello sport italiano e potrà darci una grande mano".
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