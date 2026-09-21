Altro forfait per l'Italia: Mancini perde Dimarco, al suo posto ecco Ruggeri
COVERCIANO - Nuovo forfait per l'Italia in vista degli impegni di Nations League, il primo dei quali in programma giovedì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio: dopo Bryan Cristante (qui i dettagli), il ct Roberto Mancini dovrà rinunciare anche a Federico Dimarco. "A seguito della visita medica effettuata a Coverciano - si legge nella nota diramata dalla Figc - il difensore dell'Inter, non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club, risulta indisponibile per gli impegni con la nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri". Il classe 1997, che aveva accusato una lieve distorsione al ginocchio sinistro durante Inter-Napoli dello scorso 5 settembre, lascerà il ritiro di Coverciano per tornare a Milano e iniziare il percorso di recupero.
Italia, l'elenco aggiornato dei convocati
Con Cristante e Dimarco out, ecco la lista aggiornata dei giocatori convocati da Roberto Mancini:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma. (Norimberga).
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