Oriali durissimo con gli ultras Juve per il caso Mazzola: "Girati di spalle? Gesto che ci riempie di vergogna"

A Coverciano inizia il nuovo ciclo targato Roberto Mancini . La Nazionale italiana si affida nuovamente al commissario tecnico che ha portato gli Azzurri a vincere l'ultimo grande trofeo, l'Europeo del 2021. Al suo fianco, come nella prima esperienza, l'allenatore di Jesi ha voluto Gabriele Oriali , che torna come team manager. L'ex Napoli ha parlato della situazione della Nazionale: "Il momento non è certo dei migliori, sappiamo che ci aspetta un periodo particolare e difficile . Lo devono sapere anche i ragazzi", ha affermato ai microfoni di Rai 2. "L'importante è che ci sia da parte loro e di tutti noi consapevolezza del momento. Condividerlo, responsabilità, rispetto, e un po' di disciplina che non guasta mai. Anche perché si deve ritrovare questo ambiente, e ritrovare una squadra e un gruppo, perché attraverso quello si possono ragigungere dei risultati".

Oriali ricorda Mazzola: "Mi accolse a braccia aperte all'Inter"

Oriali non poteva non ricordare il compianto Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter scomparso lo scorso sabato: "Mancherà tantissimo, anche per me. Ricordo i primi allenamenti alla Pinetina, quando ero giovane. Fu uno di quelli che mi accolsero a braccia aperte, lui così come tanti altri della vecchia Inter". I due giocarono insieme per sette stagioni con la maglia dei nerazzurri, oltre all'esperienza condivisa con la Nazionale italiana. Oriali ha poi ricordato un aneddoto con Mazzola: "Un giorno dopo l'allenamento mi accompagnò a casa, quando lo videro dissero: 'No, impossibile, Mazzola'. Abitava vicino casa mia. Ho solo dei bellissimi ricordi come compagno e come persona, senza dimenticare che anche come dirigente ha fatto bellissime cose, portando in Italia Ronaldo il Fenomeno. Ho solo dei bellissimi ricordi".

"Brutta immagine allo Stadium. Ci sono campioni che vanno oltre la maglia"

In conclusione, Oriali ha anche commentato brevemente quanto successo all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per ricordare Mazzola prima della sfida tra Juventus e Atalanta. Le immagini degli ultras della Juventus voltati di spalle durante la commemorazione hanno fatto il giro del mondo: "Non è stata una bella immagine, ma se n'è parlato abbastanza. Spero che si riesca a riconoscere queste persone e lasciarli fuori dallo stadio, è una cosa che ci riempie di vergogna. Ci sono campioni che vanno al di là della maglia che indossano. Sono gesti deprecabili e brutti da vedere".