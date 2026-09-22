La formazione di Mancini: così giocherà la sua prima Italia contro il Belgio

INVIATO A FIRENZE - Vecchie abitudini. Il ct Mancini , in meno di 24 ore, ha perso due big su cui contava. Non si è lamentato. Fa parte del gioco, inutile sorprendersi. Dopo Cristante , che convive con alcuni problemi fisici da risolvere a Trigoria durante la sosta, anche Dimarco non ha risposto alla convocazione. Allo stadio Olimpico ha retto meno di un’ora, il ginocchio gli provoca ancora dei fastidi. Scopo precauzionale, fanno sapere dalla Pinetina. La corsa scudetto di Roma e Inter si è aperta con largo anticipo e la lista degli indisponibili per la Nazionale si è allungata. Prima di arrivare alle convocazioni, Mancini aveva già perso Palestra, Locatelli, Cambiaso, Rovella, Udogie . Per la fascia sinistra ha convocato d’urgenza Matteo Ruggeri. L’ex Atalanta, ora in forza all’Aston Villa, ha raggiunto il ritiro di Coverciano soltanto in serata e non ha partecipato all’allenamento. Cristante, invece, era stato già rimpiazzato da Ricci, terzo centrocampista centrale dietro a Romano e Mandragora.

Le possibili scelte di formazione di Mancini

L’allenamento aperto ai media ha svelato e chiarito in buona parte il progetto di 4-3-3 a cui sta pensando Mancini e con quali criteri abbia compilato la lista dei 34 convocati, quasi tutti sul campo e abbinati per ogni ruolo dopo la riunione tecnica in Aula Magna (circa 20 minuti). Solo poco addestramento e poi quasi tutti in palestra. Si sono viste bene le posizioni. Fagioli, nei pensieri del ct, è una mezzala di costruzione. Può fare anche il play di palleggio, è ovvio, ma ieri si muoveva dietro a Barella e Doumbia, l’ultimo a raggiungere gli azzurri sul campo dopo essere stato sottoposto alle visite mediche. Si va verso l’esordio di Alessandro Romano, mediano del Cagliari appena strappato alla Svizzera e ceduto per poco più di 6 milioni dalla Roma a giugno. È un centrocampista completo e di piede sinistro. Con Pisacane gioca a due, a Zurigo lo consideravano il possibile erede di Freuler, Xhaka è il suo modello. Mancini lo vuole testare in regia e venerdì all’Olimpico potrebbe lanciarlo dal primo minuto in una linea mediana assortita con Tonali (o Frattesi) e Barella. Le altre indicazioni sono emerse dall’attacco. Cambiaghi è stato inquadrato sulla fascia destra come terza soluzione dietro a Vergara, probabile titolare all’Olimpico, e Zaniolo, appena rientrato da uno stiramento in campionato. Daniel Maldini entra nella batteria degli attaccanti esterni a sinistra con Raspadori (il favorito per il debutto di venerdì), la sorpresa Zoma e il diciottenne Samuele Inacio.

La difesa e l'attacco di Mancini

L’incubo della notte di Zenica è ancora ben presente nel ritiro azzurro. Ecco la brutta notizia riemersa a Coverciano. Il ct dovrà valutare bene l’assetto della difesa. Bastoni, espulso con la Bosnia, deve scontare un turno di squalifica e salterà il Belgio. Coppola, più di Scalvini, potrebbe sostituirlo sistemandosi tra il romanista Mancini e Calafiori, terzino sinistro. A destra più Kayode di Di Lorenzo, prenotato per la Turchia a Bursa. Sul finire dell’allenamento largo alla possibile variante tattica del 4-2-3-1. Mancini, considerando l’abbondanza, non ha escluso le due punte centrali. Si sono visti (a rotazione) Sebastiano Esposito o Raspadori a sostegno di Pio o Scamacca. Quattro partite in undici giorni. Prima o poi, vedremo i due fratelli Esposito guidare l’attacco dell’Italia. L’evento è scontato, bisogna solo capire quando succederà.