Kayode e la scelta dell'Italia: "Non ho mai avuto dubbi. Ed ecco a chi mi ispiro"

Dalla Serie A alla Premier League, fino alla chiamata della Nazionale maggiore. C'è anche Michael Kayode tra i convocati del ct Roberto Mancini , in occasione delle prime quattro partite di Nations League che attendono l'Italia in questa lunga sosta dedicata alle nazionali. L'esterno del Brentford , con un passato nelle giovanili della Juve e tra le fila della Fiorentina, ha raccontato anche come è venuto a conoscenza della sua convocazione in azzurro.

Kayode: "Siamo qua per un nuovo ciclo. La Nigeria? Mi ha cercato, ma giocare per l'Italia è un onore"

Così Michael Kayode in conferenza stampa a pochi passi dai primi impegni dell'Italia in Nations League: "Ho scoperto della convocazione dopo il Chelsea, dopo il bellissimo successo, ed è stata una cosa incredibile. Io pensavo solo a fare bene in campo e penso di averlo fatto, la convocazione sarebbe stata solo una conseguenza. Io penso a migliorare me stesso. Le mie rimesse laterali? Abbiamo un preparatore ad hoc. Già qua a Firenze avevo queste qualità ma non si usava molto, poi una volta arrivato in Inghilterra ho iniziato a fare questo lavoro specifico e lì si usa tanto. Venivo dalla Serie A, un campionato diverso, ma lì sono riuscito a migliorare tantissime cose".

Perché Kayode ha scelto la Nazionale italiana e non la Nigeria

Kayode è poi tornato sul momento del movimento calcistico italiano e sulla scelta di vestire l'azzurro anche in Nazionale maggiore, pur avendo la possibilità di scegliere anche la Nigeria: "Essere mancati al Mondiale fa male, ma quando qualcosa di brutto accade può essere un punto di ripartenza. Dico ai tifosi di stare tranquilli, siamo qua per lavorare e per un nuovo ciclo. Perché ho scelto la Nazionale italiana? Ho fatto tutto il percorso con le giovanili azzurre, non ho mai pensato di cambiare nazionale. La Nigeria mi ha cercato, ma per chiunque giocare con l'Italia è un onore. Non ho mai avuto dubbi".

Kayode: "A chi mi ispiro? Maldini, un'eccezione in questo ruolo"

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Kayode ha accettato di ripartire dal basso prima di spiccare il volo verso il calcio che conta. Un percorso che lo ha segnato e forgiato, consentendogli di diventare il giocatore che è oggi: "Quella cosa mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. Al Gozzano mi sono formato tantissimo, un consiglio che posso dare ai giovani è di non disperarsi ma di accettare di scendere anche in categorie inferiori. Terzini a cui mi ispiro? Ce ne sono tantissimi, uno che ho sempre guardato con interesse è Maldini. Lui è stato un'eccezione in questo ruolo".