Italia, Scalvini si ferma per un problema alla caviglia: tutto sull'allenamento a Coverciano
Dopo i forfait di Andrea Dimarco e Bryan Cristante, il ct della Nazionale Roberto Mancini è costretto a fare i conti con un nuovo problema. Giorgio Scalvini ha infatti saltato l'allenamento odierno a causa di un problema alla caviglia. Il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire domani.
Italia, arriva Ruggeri
Intanto è arrivato a Coverciano Matteo Ruggeri. Il difensore dell'Aston Villa è stato chiamato da Roberto Mancini per sostituire l'infortunato Andrea Dimarco. Presente anche il neo direttore tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri, mentre domani è previsto l'arrivo del presidente federale, Giovanni Malagò. Nella serata di oggi, martedì 22 settembre, è in programma una grigliata di gruppo, mentre domani riprenderanno gli allenamenti.
Italia, il calendario delle sfide
L'Italia affronterà venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma il Belgio, per il secondo esordio di Roberto Mancini in panchina. Poi i match in trasferta contro Turchia (lunedì 28 settembre), Francia (venerdì 2 ottobre) e la seconda gara con la Turchia di Montella, in programma al Dall'Ara di Bologna il 5 ottobre.
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