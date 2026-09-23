È rebus per l’Italia di Mancini: Zaniolo o Vergara contro il Belgio?

Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha seguito l’allenamento a bordo campo. Una chiacchierata con Mancini, poi si è accomodato in panchina. Era entrato con Diana Bianchedi. Oggi in via Allegri è atteso il parere dell’Anac sulla presunta incompatibilità tra l’incarico di capodelegazione della Nazionale e il ruolo di vicepresidente del Coni. A Coverciano è atteso l’arrivo del presidente Giovanni Malagò in coincidenza del sorteggio della quinta edizione di Unity Euro Cup 2026 organizzata dall’Uefa in Italia. Sul campo sono proseguite le prove di 4-3-3 del commissario tecnico.