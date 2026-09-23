È rebus per l’Italia di Mancini: Zaniolo o Vergara contro il Belgio?
Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha seguito l’allenamento a bordo campo. Una chiacchierata con Mancini, poi si è accomodato in panchina. Era entrato con Diana Bianchedi. Oggi in via Allegri è atteso il parere dell’Anac sulla presunta incompatibilità tra l’incarico di capodelegazione della Nazionale e il ruolo di vicepresidente del Coni. A Coverciano è atteso l’arrivo del presidente Giovanni Malagò in coincidenza del sorteggio della quinta edizione di Unity Euro Cup 2026 organizzata dall’Uefa in Italia. Sul campo sono proseguite le prove di 4-3-3 del commissario tecnico.
Scalvini si ferma, Romano verso il debutto
Scalvini non si è allenato a scopo precauzionale per un trauma contusivo alla caviglia riportato con la Juve, ma già oggi dovrebbe rientrare nel gruppo. Bastoni è squalificato, Coppola sembra il favorito per fare coppia con il romanista Mancini. Calafiori terzino sinistro. A destra Di Lorenzo o Kayode. Ulteriori indizi verso Italia-Belgio: si va verso il debutto di Alessandro Romano da titolare in regia. Tonali è sicuro, Frattesi prova a insidiare Barella. Pio Esposito centravanti.
Il dubbio Zaniolo-Vergara
Mancio sta verificando le possibilità di pieno recupero di Zaniolo. Staffetta scontata con Vergara, da decidere il titolare. Il vero dubbio sulla fascia sinistra. Tre in corsa. Raspadori è in vantaggio. Zoma, il velocissimo attaccante del Norimberga paragonato a Rowe, entrerà dalla panchina. Daniel Maldini sta molto bene e prova a candidarsi. Clima disteso in ritiro. Gli azzurri hanno chiuso la giornata con la classica grigliata.
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