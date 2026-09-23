Nations League, Italia-Belgio sarà diretta dal tedesco Siebert: i precedenti con gli azzurri...

La Uefa ha scelto il direttore di gara che arbitrerà la sfida con i fiamminghi, in programma venerdì 25 settembre all'Olimpico
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2 min

Pubblicato il 23.09.2026, 12:35

Italia-BelgioArbitro
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Sarà il tedesco Daniel Siebert a dirigere la sfida tra Italia e Belgio, prima gara della Nazionale di Roberto Mancini nella Nations League, in programma venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma. La Uefa ha diramato l'elenco dei direttori di gara chiamati a dirigere le sfide internazionali e per il ritorno di Mancini in panchina, ha scelto l'arbitro dell'ultima finale di Champions League.

 

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I precedenti di Siebert con l'Italia

Siebert ha diretto due gare della Nazionale, entrambe con Roberto Mancini in panchina: il 6-0 contro la Moldavia del 7 ottobre 2020 (match amichevole) e la vittoria in Armenia del 5 settembre 2019 (gara valida per le qualificazioni agli Europei). L'arbitro tedesco  ha incrociato molte volte il suo destino con le squadre italiane in Europa: il suo score recita 20 gare, 9 successi dei club italiani, 7 pareggi e quattro sconfitte. 

La designazione completa di Italia-Belgio

Arbitro: Daniel Siebert

Assistenti: Jan Seidel-Rafael Foltyn

Quarto ufficiale: Sascha Stegemann V

AR: Bastian Dankert

AVAR: Pascal Müller

 

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