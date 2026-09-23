Nations League, Italia-Belgio sarà diretta dal tedesco Siebert: i precedenti con gli azzurri...

Sarà il tedesco Daniel Siebert a dirigere la sfida tra Italia e Belgio, prima gara della Nazionale di Roberto Mancini nella Nations League, in programma venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma. La Uefa ha diramato l'elenco dei direttori di gara chiamati a dirigere le sfide internazionali e per il ritorno di Mancini in panchina, ha scelto l'arbitro dell'ultima finale di Champions League.