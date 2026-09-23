Parla Frattesi per l'Italia , il centrocampista più prolifico in questo avvio di Serie A con tre gol in cinque partite giocate con la Lazio. È stato lui oggi (mercoledì 23 settembre) a presentare il nuovo corso targato dal ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale. Mancini che si è già aperto in conferenza stampa tra passato, ambizioni e obiettivi. Forse la scelta di far parlare Frattesi non è poi così tanto casuale perché la mezzala della Lazio ha segnato nell'ultima partita del Mancio come ct dell'Italia , quella a Enschede, nel 2023, nella finalina terzo-quarto posto di Nations League, quando vincemmo 3-2 contro l'Olanda. Di lì a poco Mancini avrebbe salutato e Frattesi avrebbe proseguito a segnare (altri 7 gol) sotto la guida sia di Spalletti sia di Gattuso, che poi l'ha voluto alla Lazio.

Frattesi: "Alla Lazio sento la fiducia e mi diverto di nuovo"

Proprio dalla differenza di stato d'animo tra l'Inter e la Lazio Frattesi è partito in conferenza: "L'anno scorso non trovavo continuità, anche giustamente perché non stavo bene. Per me è stato un anno difficile, poi quando ti danno fiducia riparti a cannone. Sono felice di essere partito così e di essere arrivato qua così. Nei tre anni all'Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni, è stato tanti alti e bassi. Il primo anno è andato tutto liscio, poi alti e bassi, con bassi molto bassi e alti altissimi. Poi in un posto stai benissimo solo se giochi, la verità è questa. Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all'Inter. Sono periodi, ma ora è tornato il divertimento che avevo da bambino. Gattuso? Mi ha chiamato tantissimo in estate, mi è stato vicino e ci siamo trovati subito".

Frattesi: "Contento del ritorno di Mancini"

"Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato. Non guardiamo a settimana prossima, ma a più lontano. Anche sbagliando, ma l'importante è trovarci, perché poi quando le partite diventeranno pesanti solo sbagliando potremo fare bene. Ed i nuovi ci daranno una grande mano, ma ripeto, guardiamo a lungo raggio e non solo alla prossima settimana. I giovani? Sono tutti ragazzi bravi, ancora non li conosco molto. A me piace Inacio, è giovane ma ha qualità e personalità, mi piace. Per quanto riguarda Manini, io e il gruppo siamo felici che sia tornato, del resto non ci importa. Poi la gente parla, ma voglio vedere in quanti non avrebbero fatto come lui".