Malagò è arrivato a Coverciano per sostenere l'Italia di Mancini 

Giovanni Malagò, presidente della Figc, è arrivato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, sede del ritiro dell'Italia di Roberto Mancini. Il ct sta preparando l’esordio nella nuova edizione di Nations League. Gli Azzurri affronteranno il Belgio venerdì prossimo allo stadio Olimpico. Dalle immagini diffuse da Sky emerge che ad accogliere il numero uno del calcio italiano è stata Diana Bianchedi, da poco nominata capo delegazione della rappresentativa. Adesso c'è attesa per la conferenza stampa di Frattesi, che ha iniziato il campionato con la Lazio segnando a raffica.