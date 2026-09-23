Malagò è arrivato a Coverciano per sostenere l'Italia di Mancini
Giovanni Malagò, presidente della Figc, è arrivato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, sede del ritiro dell'Italia di Roberto Mancini. Il ct sta preparando l’esordio nella nuova edizione di Nations League. Gli Azzurri affronteranno il Belgio venerdì prossimo allo stadio Olimpico. Dalle immagini diffuse da Sky emerge che ad accogliere il numero uno del calcio italiano è stata Diana Bianchedi, da poco nominata capo delegazione della rappresentativa. Adesso c'è attesa per la conferenza stampa di Frattesi, che ha iniziato il campionato con la Lazio segnando a raffica.
Fiducia Malagò sull'Italia di Mancini
Malagò, ieri sera, presente a Rapallo per ricere un riconoscimento da parte del Panathlon International, ha detto di essere fiducioso per il nuovo corso dell'Italia: "Sono ottimista di natura, ma soprattutto dobbiamo esserlo tutti".
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