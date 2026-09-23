Malagò carica l'Italia a Coverciano: "Ho messo una pressione allegra, siamo tutti sulla stessa barca"

Visita di Giovanni Malagò a Coverciano per salutare gli Azzurri di Roberto Mancini prima dei quattro impegni di Nations League . Il presidente della Figc, per la prima volta in questa veste nel centro tecnico, ha chiesto responsabilità ed entusiasmo al gruppo: " Che messaggio ho rivolto agli azzurri? Ho parlato molto di responsabilità, di valori, che siamo tutti sulla stessa barca anche se con imbarcazioni diverse . Ho anche messo pressione però allegra, spensierata, l'Italia ci guarda più che mai, va dimostrata quella fiducia che ci viene data ma non è infinita. Ho parlato anche di ottimismo, di quelle che sono le aspettative, poi nello sport non sempre si riescono a ottenere i risultati prefissati, ma conta la consapevolezza. Ho fatto tanti discorsi nel tempo, penso mi venga riconosciuto di saper parlare alla pancia e al cuore degli atleti".

Malagò su una Nazionale multietnica: "Dato di fatto inequivocabile"

Malagò si è detto ottimista sul mix tra giovani ed esperti scelto dal ct: "Sarei un pazzo se dicessi che non mi piace, risultati permettendo giocheremo fra due anni un Europeo e fra quattro un Mondiale, e fra sei un Europeo che disputeremo in casa e quindi saremo qualificati di diritto. Bisogna guardare tutto in prospettiva, ma saremmo anche incoscienti se se non guardassimo anche al presente. Se questa nazionale è pronta ad essere definitivamente multietnica come altre rappresentative? E' un dato di fatto, inequivocabile".

Malagò: "Coverciano? Vogliamo che sia un'eccellenza. Sugli stadi..."

Sul fronte strutture, il numero uno federale ha annunciato nuovi investimenti sul Centro tecnico di Coverciano: "Vogliamo che sia sempre più un'eccellenza del calcio italiano e un punto di riferimento assoluto non solo del nostro Paese. A breve faremo una riunione specifica: molti di questi progetti già individuati con le competenze locali, Comune, Regione, Soprintendenze. Progetti che potranno anche dare lavoro alla città". Poi, un aggiornamenti sul dossier stadi per Euro 2032 in vista della scadenza del 30 settembre: "D'accordo anche con l'Uefa ho mandato una lettera alle amministrazioni comunali che sostanzialmente sono i proprietari degli impianti, o in quei casi, vedi Torino, vedi Milano, vedi Roma con l'Olimpico, in cui ci sono soggetti proprietari diversi dai Comuni, e ho chiesto se ci fosse stato qualche nuovo passaggio formale, qualche nuova delibera, qualche conferenza di servizi, qualche situazione che va integrata nella documentazione. Adesso non posso svelare nulla, però almeno in un paio di casi ci sono state delle novità in positivo. Da qui al 30 di settembre, la deadline, ci dovrebbero arrivare altri documenti che dovremo integrare per completare il percorso".

Malagò: "Se era venuto meno l'appoggio della Lega di Serie A? Onestamente no"

Infine: "Se era venuto meno l'appoggio della Lega di Serie A ribadito oggi dal presidente Simonelli? Onestamente no, magari nella testa di qualcuno o nel retroscena di qualcuno, anche di qualche giornalista, ma la realtà è stata dimostrata con queste sue dichiarazioni. Penso che ne sentiremo altre da parte di altre persone''.