Mancini scioglie i dubbi verso Italia-Belgio: Pio Esposito in vantaggio su Kean, Raspadori o Maldini...

I primi giorni del Mancini bis proseguono a Coverciano, oggi sotto gli occhi del presidente federale Malagò e del direttore tecnico della Federcalcio e del Club Italia Claudio Ranieri . L'Italia si è radunata nel centro sportivo per maxi pausa nazionali dedicata alle quattro sfide del girone di Nations League: la partita contro il Belgio, la doppia sfida contro la Turchia e la trasferta in Francia. Il programma degli Azzurri comincerà con la sfida in programma venerdì all'Olimpico di Roma contro il Belgio, il nuovo esordio per il commissario tecnico. Nel pomeriggio la squadra di Mancini è tornata ad allenarsi sul terreno di Coverciano con riscaldamento atletico e lavoro tecnico-tattico, sempre incentrato sul 4-3-3. Il modulo sembra scelto, ma per il ct rimangono diversi dubbi da sciogliere sugli interpreti.

Pio Esposito verso la titolarità per il nuovo esordio di Mancini da ct

Per il centravanti, Pio Esposito al momento sembra in vantaggio rispetto a Kean e il fratello Sebastiano. Anche Zaniolo verso la titolarità per il ruolo di ala destra, mentre c'è maggior incertezza a sinistra fra Raspadori e Daniel Maldini, reduce da un momento di forma incredibile con il Cagliari. In porta ci sarà capitan Donnarumma e davanti a lui il favorito a destra rimane Di Lorenzo, con Kayode che scalpita.

Mancini disegna la difesa per Italia-Belgio

Il resto della difesa sembra già fatto: Gianluca Mancini e Coppola al centro, in assenza dello squalificato Bastoni dopo la disgraziata espulsione presa a Zenica nella finale playoff persa contro la Bosnia, mentre a sinistra Calafiori. A centrocampo Barella e Tonali sono imprescindibili, Romano e Ricci si giocano il posto da regista. Giovedì saranno da capire anche le condizioni di Scalvini che non si è allenato con i compagni per un fastidio a una caviglia. Per sciogliere la maggior parte dei dubbi di formazione, bisognerà aspettare la seduta di allenamento in programma giovedì alle 11, prima della partenza verso Roma nel pomeriggio.