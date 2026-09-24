Zoma tocca i 37 orari: lo manda Klose e Mancini lo adora

INVIATO A FIRENZE - La variabile Zoma . Una scheggia impazzita, velocissima. Tocca punte di 36-37 chilometri orari. Momo ingrana la quarta e se ne va. Non riescono a fermarlo. Lo allena Klose , un mito mondiale per la Germania. Se lo gode il Norimberga, in corsa per la promozione in Bundesliga. Ha stregato il ct Mancini. Gli ricorda Ademola Lookman , l’asso ex Atalanta, per la capacità di cambiare passo, strappare e puntare la porta. Ala sinistra dal bersaglio facile: ha segnato 6 gol nelle prime 6 giornate della seconda divisione tedesca, decidendo anche l’ultima partita in trasferta con il Karlsruher (0-1). Nella passata stagione aveva chiuso con 14 reti e 5 assist in 29 presenze .

Zoma è l'uomo in più di Mancini

Nel 4-3-3 della nuova Italia il ct lo ha inquadrato nella stessa posizione di Raspadori, Daniel Maldini e Samuele Inacio. Mancio, parlando della Serie A invasa dagli stranieri, non si è perso d’animo. «Non possiamo lamentarci, va trovata la soluzione. Come? Guardando anche fuori dall’Italia. La soluzione è andare a vederli e sceglierli velocemente per non rischiare di perdere quelli con il doppio passaporto». Il nome lo ha tirato fuori lui, senza attendere domande. «La Serie B tedesca ha un ottimo livello, Zoma sta facendo bene e speriamo continui». Percorso a lungo termine, senza pressioni, ma può essere la carta a sorpresa. Un jolly per bucare il Belgio nell’ultima mezz’ora. Momo non giocherà titolare, ma si tiene pronto per entrare nel secondo tempo. Deve farsi largo tra Raspadori (probabile titolare) e Daniel Maldini, provato ieri. Pio Esposito è favorito su Kean. Zaniolo, se darà totali garanzie atletiche, completerà il tridente, altrimenti toccherà a Vergara. La staffetta è scontata, il ct deciderà oggi il titolare. Dietro ha recuperato Scalvini, in lieve svantaggio su Coppola.