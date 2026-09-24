Zoma tocca i 37 orari: lo manda Klose e Mancini lo adora
INVIATO A FIRENZE - La variabile Zoma. Una scheggia impazzita, velocissima. Tocca punte di 36-37 chilometri orari. Momo ingrana la quarta e se ne va. Non riescono a fermarlo. Lo allena Klose, un mito mondiale per la Germania. Se lo gode il Norimberga, in corsa per la promozione in Bundesliga. Ha stregato il ct Mancini. Gli ricorda Ademola Lookman, l’asso ex Atalanta, per la capacità di cambiare passo, strappare e puntare la porta. Ala sinistra dal bersaglio facile: ha segnato 6 gol nelle prime 6 giornate della seconda divisione tedesca, decidendo anche l’ultima partita in trasferta con il Karlsruher (0-1). Nella passata stagione aveva chiuso con 14 reti e 5 assist in 29 presenze.
Zoma è l'uomo in più di Mancini
Nel 4-3-3 della nuova Italia il ct lo ha inquadrato nella stessa posizione di Raspadori, Daniel Maldini e Samuele Inacio. Mancio, parlando della Serie A invasa dagli stranieri, non si è perso d’animo. «Non possiamo lamentarci, va trovata la soluzione. Come? Guardando anche fuori dall’Italia. La soluzione è andare a vederli e sceglierli velocemente per non rischiare di perdere quelli con il doppio passaporto». Il nome lo ha tirato fuori lui, senza attendere domande. «La Serie B tedesca ha un ottimo livello, Zoma sta facendo bene e speriamo continui». Percorso a lungo termine, senza pressioni, ma può essere la carta a sorpresa. Un jolly per bucare il Belgio nell’ultima mezz’ora. Momo non giocherà titolare, ma si tiene pronto per entrare nel secondo tempo. Deve farsi largo tra Raspadori (probabile titolare) e Daniel Maldini, provato ieri. Pio Esposito è favorito su Kean. Zaniolo, se darà totali garanzie atletiche, completerà il tridente, altrimenti toccherà a Vergara. La staffetta è scontata, il ct deciderà oggi il titolare. Dietro ha recuperato Scalvini, in lieve svantaggio su Coppola.
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