Mancini pronto per il nuovo esordio con l'Italia: la prima volta otto anni fa andò così

Per Roberto Mancini sta per iniziare una nuova prima volta. A otto anni dal debutto sulla panchina della Nazionale, il tecnico jesino è pronto a guidare nuovamente l’Italia, chiamato ancora una volta a ripartire dopo la delusione di una mancata qualificazione ai Mondiali. Il nuovo corso partirà contro il Belgio, ma il pensiero torna inevitabilmente al 28 maggio 2018 . Mancini aveva appena raccolto un’Italia ferita dall’eliminazione nel playoff mondiale contro la Svezia e fece il suo esordio in amichevole a San Gallo contro l’ Arabia Saudita .

Da Balotelli a Donnarumma: cominciò così l’Italia di Mancini

Quella sera gli Azzurri vinsero 2-1. A firmare il primo gol dell’era Mancini fu Mario Balotelli, a segno nel primo tempo con una conclusione dalla distanza. Nella ripresa arrivò il raddoppio di Andrea Belotti, prima della rete di Al Shehri che riaprì la partita nel finale. Mancini scelse fin dall'inizio il 4-3-3, lo stesso sistema di gioco dal quale dovrebbe ripartire nella sua seconda esperienza azzurra. Rispetto ad allora, però, i protagonisti sono quasi tutti cambiati. Davanti a Donnarumma giocavano Zappacosta, Bonucci, Romagnoli e Criscito, mentre Jorginho dirigeva il centrocampo insieme a Florenzi e Pellegrini. Politano, Balotelli e Insigne componevano invece il tridente offensivo. A distanza di otto anni, Donnarumma rappresenta il principale punto di contatto tra le due Nazionali: era il portiere dell'Italia al primo debutto di Mancini e sarà ancora lui a difendere la porta azzurra nel nuovo corso. Tra i convocati di allora (e di oggi) figurava anche Rolando Mandragora (nel 2018 al Crotone, ora al Torino). Il contesto, per certi versi, ricorda quello del 2018. Mancini ritrova una Nazionale costretta a ricostruire e alla ricerca di una nuova identità. Otto anni fa il primo passo fu una vittoria contro l’Arabia Saudita. Questa volta sulla strada dell’Italia ci sarà il Belgio.