Mancini prima di Italia-Belgio: "Sarà emozionante. Kean ed Esposito insieme? Si può fare"

"Sarà emozionante, come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi all'Olimpico. Speriamo di cominciare bene, domani". Così Roberto Mancini , in diretta su Sky, alla vigilia di Italia-Belgio , valida per prima giornata del Gruppo A1 della Nations League . Mancini ha poi aggiunto: "Zenica? Nel calcio, a volte, si perdono delle partite assurde, come è capitato all'Italia. Il calcio ti dà l'opportunità di rifarti. Dobbiamo tenere bene a mente il passato, ma pensare al futuro. Abbiamo fatto due allenamenti, ho avuto il tempo di conoscere qualche ragazzo che non conoscevo bene, se non per averlo visto in partita. In allenamento si conosce più velocemente un ragazzo, è importante. Esposito-Kean insieme? Ci sono tutte le possibilità. Abbiamo tempo fino a domani, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Speriamo di fare le scelte giuste".

Donnarumma: "Impressionato da Romano, vogliamo essere propositivi e comandare il gioco"

A breve prenderà il via la conferenza stampa. Al fianco di Mancini ci sarà capitan Gianluigi Donnarumma, che è transitato come il ct davanti ai microfoni di Sky (clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni del portiere dell'Italia in conferenza stampa): "Sono stati mesi lunghissimi. Faccio fatica a raccontarli, è stata un’estate particolare. Si riapre un nuovo ciclo e domani abbiamo una grandissima partita. Anche i tifosi saranno delusi. Sta a noi dargli la carica per innamorarsi della maglia azzurra. I nuovi? Mi hanno colpito tutti, sono tutti forti. Romano mi ha impressionato, ma sono tutti giovani con tanta voglia. Sono sicuro che saranno il futuro di questo nuovo ciclo. Zenica? Il dolore è ancora grande per riaprire il discorso. È importante andare avanti e costruire una grande Nazionale. Anche il mister Mancini ci darà una grande mano. Vogliamo essere propositivi, aggressivi e comandare il gioco. L’Europeo del 2021 insegna e cercheremo di fare quello e far innamorare i tifosi della maglia azzurra".

Mancini prima di Italia-Belgio: "Dobbiamo essere bravi a portare i tifosi dalla nostra parte"

Mancini ha iniziato la sua conferenza stampa puntando il mirino sul Belgio: "Le sensazioni sono positive, l'Olimpico ci ha sempre accolto bene. Poi, dipenderà da noi. Dovremo essere bravi a portare i tifosi dalla nostra parte. Il Belgio, però, è una squadra forte e non sarà facile, ha un grande allenatore e non sarà semplice portare a casa la vittoria. Nations League? Speriamo di arrivare alla finale per il titolo dopo quella con per il terzo posto con l'Olanda. Il Gruppo è competitivo e non sarà facile, ma ci proveremo. Siamo abbastanza vicini alla formazione, ci sono due ballottaggi. Cambiaghi può giocare ovunque, così come Kean e Zaniolo. Decideremo domani mattina".

Mancini: "Romano? Ranieri è stato importante. I giovani vanno aiutati"

Mancini si è poi soffermato su Romano: "Lo conoscevo poco, ma dopo la prima giornata ha dato una buona impressione. Volevamo vederlo. Non è stato facile, crediamo possa essere molto utile per il futuro della Nazionale. Vede il gioco, lavora a un tocco. Anche Claudio (Ranieri) che lo ha avuto a Roma è stato importante. Obiettivo? Vogliamo giocare bene fin da subito. Non sarà semplice, perché abbiamo avuto due giorni per preparare questa partita. Le nazionali, però, sono così e dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e fare risultato, questa è l'unica medicina. I giovani? Hanno delle qualità. In partita il livello sale e i giovani possono sbagliare all'inizio. Gigio quando ha debuttato al Milan e in Nazionale era giovane, così come Barella. I ragazzi vanno aiutati. Migliorano facendo qualche errore. Dobbiamo credere in loro perché sono giovani di qualità".