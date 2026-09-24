Donnarumma sicuro: "Vi faremo innamorare ancora"

Numero 1 di nome e di fatto. Già, perché Gigi Donnarumma sarà uno dei leader della "giovine Italia" voluta dal Mancini-bis alla vigilia del primo impegno degli Azzurri in Nations League , contro il Belgio di Van Bommel, in programma domani, venerdì 24 settembre , allo Stadio Olimpico. Un debutto dai molteplici significati per gli Azzurri, soprattutto per quelli che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali del 2026, vinti alla fine dalla Spagna.

Donnarumma sincero: "Si apre un nuovo ciclo, ora sta a noi"

Non si nasconde Donnarumma, che ancora sente il peso degli ultimi fallimenti azzurri, ma che resta convinto di una rinascita ormai imminente: "Faccio fatica a descrivere questi mesi lunghissimi dopo il Mondiale. Ora però si riapre un nuovo ciclo e a partire da domani contro il Belgio avremo una grandissima occasione. Normale che i tifosi azzurri siano delusi, sta a noi dargli la carica per innamorarsi nuovamente della maglia azzurra. Ci sono tanti giovani bravi e con grande voglia, mi hanno colpito tutti, ma Romano mi ha impressionato, Sono sicuro che Mancini ci darà una grande mano e che si sta aprendo un nuovo ciclo".