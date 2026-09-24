Donnarumma sicuro: "Vi faremo innamorare ancora"
Numero 1 di nome e di fatto. Già, perché Gigi Donnarumma sarà uno dei leader della "giovine Italia" voluta dal Mancini-bis alla vigilia del primo impegno degli Azzurri in Nations League, contro il Belgio di Van Bommel, in programma domani, venerdì 24 settembre, allo Stadio Olimpico. Un debutto dai molteplici significati per gli Azzurri, soprattutto per quelli che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali del 2026, vinti alla fine dalla Spagna.
Donnarumma sincero: "Si apre un nuovo ciclo, ora sta a noi"
Non si nasconde Donnarumma, che ancora sente il peso degli ultimi fallimenti azzurri, ma che resta convinto di una rinascita ormai imminente: "Faccio fatica a descrivere questi mesi lunghissimi dopo il Mondiale. Ora però si riapre un nuovo ciclo e a partire da domani contro il Belgio avremo una grandissima occasione. Normale che i tifosi azzurri siano delusi, sta a noi dargli la carica per innamorarsi nuovamente della maglia azzurra. Ci sono tanti giovani bravi e con grande voglia, mi hanno colpito tutti, ma Romano mi ha impressionato, Sono sicuro che Mancini ci darà una grande mano e che si sta aprendo un nuovo ciclo".
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