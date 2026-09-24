Van Bommel suona la carica: "Contro l'Italia vogliamo dominare e vincere"

"Vogliamo dominare e vincere"

Ripartire è la parola d'ordine per i due nuovi allenatori di Italia e Belgio. Ma se per Mancini si tratta di ricostruire dalle macerie, per Van Bommel si parla di ristrutturazione: "Non sarà una partita facile, si tratta di una grande sfida - ammette il nuovo ct dei Red Devils -, ma abbiamo le idee chiare su come scendere in campo, vogliamo dominare e vincere. E se ci riusciremo vorrà dire che siamo già sulla strada giusta".