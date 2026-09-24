Van Bommel suona la carica: "Contro l'Italia vogliamo dominare e vincere"
MMark Van Bommel come Roberto Mancini. Alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Belgio, infatti, il nuovo commisario tecnico dei Diavoli Rossi, subentrato al dimissionario Rudi Garcia e che esordirà ufficialmente in panchina affrontando il ct italiano, al debutto-bis sulla panchina azzurra, inquadra la sfida di apertura del Girone 1, in programma all'Olimpico di Roma.
"Vogliamo dominare e vincere"
Ripartire è la parola d'ordine per i due nuovi allenatori di Italia e Belgio. Ma se per Mancini si tratta di ricostruire dalle macerie, per Van Bommel si parla di ristrutturazione: "Non sarà una partita facile, si tratta di una grande sfida - ammette il nuovo ct dei Red Devils -, ma abbiamo le idee chiare su come scendere in campo, vogliamo dominare e vincere. E se ci riusciremo vorrà dire che siamo già sulla strada giusta".
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