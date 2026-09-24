Haaland show anche in Nations League: Hojlund torna al gol, Douvikas decisivo

Una doppietta del bomber della Norvegia decide il derby con la Danimarca, cui non basta la rete dell'attaccante del Napoli
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2 min

Pubblicato il 24.09.2026, 23:23 (Aggiornato il 24.09.2026, 23:50)

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Nell'altro big-match di serata, il derby scandinavo tra Norvegia e Danimarca, spicca tanto per cambiare la prestazione di Haaland, che con una doppietta decide un match delicatissimo, che aveva visto i danesi recuperare dal doppio svantaggio firmato Bobb-Haaland, grazie alle reti di Damsgaard e del napoletano Hojlund, prima del gol partita firmato proprio dal bomber del Manchester City.

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