Haaland show anche in Nations League: Hojlund torna al gol, Douvikas decisivo
Si alza il sipario sulla Nations League con le prime gare in programma, che hanno riservato gol ed emozioni. Ad aprire l'edizione 2026/2027 le sfide del Gruppo 2 e del Gruppo 4, con i protagonisti più attesi che non si sono fatti attendere. Pari beffa per Klopp all'esordio. Attesa per il debutto dell'Italia di Mancini.
Nations League, tutti i risultati
Hojlund non basta alla Danimarca, Haaland esalta la Norvegia
Nell'altro big-match di serata, il derby scandinavo tra Norvegia e Danimarca, spicca tanto per cambiare la prestazione di Haaland, che con una doppietta decide un match delicatissimo, che aveva visto i danesi recuperare dal doppio svantaggio firmato Bobb-Haaland, grazie alle reti di Damsgaard e del napoletano Hojlund, prima del gol partita firmato proprio dal bomber del Manchester City.
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