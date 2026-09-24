Si alza il sipario sulla Nations League con le prime gare in programma, che hanno riservato gol ed emozioni. Ad aprire l'edizione 2026/2027 le sfide del Gruppo 2 e del Gruppo 4, con i protagonisti più attesi che non si sono fatti attendere. Pari beffa per Klopp all'esordio. Attesa per il debutto dell'Italia di Mancini.