Il gesto nobile di Gravina: invitato da Malagò, non sarà all’Olimpico per Italia-Belgio 

Luciano Buonfiglio sì, Gabriele Gravina no (per scelta nobile). Ci sarà anche il presidente del Coni, in pratica il padrone di casa, fra i 40mila dell’Olimpico, al fianco del presidente della Federcalcio, Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, e del Capo delegazione (in attesa del verdetto dell’Anac sulla presunta incompatibilità con il ruolo di vicepresidente del Coni) Diana Bianchedi. Andrà in tribuna e non in campo, come fece invece - splendida eccezione - Buffon (soffriva troppo lontano dal campo). Buonfiglio e Malagò, su entrambi (per ruoli differenti) aleggia la vicenda delle elezioni, tesseramento e dintorni. Per una notte, meglio pensare ad altro, c’è la Nazionale e bisogna ripartire con il piede giusto. Lo ha capito Roma, in 40mila (ma la vendita proseguirà anche oggi) per stringersi attorno alla Nazionale del Mancini-bis nel primo impegno di Nations. Non una banalità.