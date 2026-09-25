Il gesto nobile di Gravina: invitato da Malagò, non sarà all’Olimpico per Italia-Belgio
Luciano Buonfiglio sì, Gabriele Gravina no (per scelta nobile). Ci sarà anche il presidente del Coni, in pratica il padrone di casa, fra i 40mila dell’Olimpico, al fianco del presidente della Federcalcio, Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, e del Capo delegazione (in attesa del verdetto dell’Anac sulla presunta incompatibilità con il ruolo di vicepresidente del Coni) Diana Bianchedi. Andrà in tribuna e non in campo, come fece invece - splendida eccezione - Buffon (soffriva troppo lontano dal campo). Buonfiglio e Malagò, su entrambi (per ruoli differenti) aleggia la vicenda delle elezioni, tesseramento e dintorni. Per una notte, meglio pensare ad altro, c’è la Nazionale e bisogna ripartire con il piede giusto. Lo ha capito Roma, in 40mila (ma la vendita proseguirà anche oggi) per stringersi attorno alla Nazionale del Mancini-bis nel primo impegno di Nations. Non una banalità.
Il gesto nobile di Gravina
Non ci sarà, invece, Gabriele Gravina, l’ex presidente della Federcalcio, caduto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali americani della scorsa estate. Nessuno strappo, però, solo un gesto di delicatezza nei confronti di Malagò, che lo aveva invitato personalmente all’Olimpico. Un gesto che Gravina ha apprezzato moltissimo ma che ha preferito rifiutare. Questione di stile, poteva sembrare inopportuno e poco delicato, meglio rimandare ad altre occasioni. Andrà a vedere, il 5 ottobre, l’Under 21 a Pescara, nella partita contro la Polonia.
Il ricordo di Mazzola e Baresi
In quarantamila, forse anche qualcosa di più. A ieri sera erano stati staccati poco più di 39mila biglietti. Una notte anche per ricordare due icone azzurre, Sandro Mazzola e Franco Baresi recentemente scomparsi. La Figc ha deciso di omaggiarli con un minuto di raccoglimento e un segno speciale.
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