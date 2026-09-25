Italia, i convocati e i numeri di maglia per la sfida con il Belgio: Zaniolo e altri 10 in tribuna

Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per la partita di stasera che metterà di fronte la sua Italia e il Belgio, allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata della nuova edizione della Nations League. Il gruppo azzurro è composto da 34 calciatori, ma soltanto 23 possono essere inseriti nella distinta ufficiale tra titolari e panchina. Il ct dell’Italia è stato quindi costretto a effettuare 11 esclusioni, alcune delle quali di rilievo.