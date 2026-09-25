Italia, i convocati e i numeri di maglia per la sfida con il Belgio: Zaniolo e altri 10 in tribuna
Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per la partita di stasera che metterà di fronte la sua Italia e il Belgio, allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata della nuova edizione della Nations League. Il gruppo azzurro è composto da 34 calciatori, ma soltanto 23 possono essere inseriti nella distinta ufficiale tra titolari e panchina. Il ct dell’Italia è stato quindi costretto a effettuare 11 esclusioni, alcune delle quali di rilievo.
Italia, chi resta fuori dai convocati
Restano fuori il portiere Pessina, i difensori Bastoni – squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Bosnia nel playoff Mondiale –, Ghilardi, Kouadio e Ruggeri, i centrocampisti Ricci e Fagioli e gli attaccanti Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito.
Italia, i convocati per il Belgio
Portieri: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 14 Vicario.
Difensori: 2 Kayode, 3 Ahanor, 4 Calafiori, 6 Coppola, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.
Centrocampisti: 4 Romano, 13 Mandragora, 8 Tonali, 15 Doumbia, 17 Zoma, 16 Frattesi, 18 Barella.
Attaccanti: 7 Pio Esposito, 9 Kean, 10 Raspadori, 11 Scamacca, 20 Maldini, 21 Cambiaghi.
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