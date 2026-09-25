Ranieri carica Mancini: "Sa che partire bene è importante". Poi cita Boskov: "Disse che in Jugoslavia..."

" Romano ? Grazie a Mancini ho parlato con lui e con i ragazzi che erano in dubbio su quale Nazionale rappresentare. Parecchi sono venuti e mi fa piacere. Così il direttore tecnico dell' Italia , Claudio Ranieri , a margine dell'evento "Il Calcio torna in piazza" , a Roma, nel quartiere della Garbatella. Un'edizione speciale di Casa Azzurri on Tour, il progetto della FIGC che accompagna la Nazionale italiana sul territorio.

Italia-Belgio, Ranieri: "Emozionato? Lo è Mancini, vuole iniziare bene"

Gli Azzurri si preparano ad affrontare il Belgio allo stadio Olimpico nella prima giornata del Gruppo A1 di Nations League, Ranieri invita i bambini a tornare a giocare nelle piazze: "Emozione? Non lo sono perché sono in disparte. Mancini lo è. Vuole iniziare bene, sa che è importante. I bambini nelle piazze sono meravigliosi, io giocavo in oratorio. Ora sono distratti dalle playstation, vorrei che tornassero a giocare in strada, sarebbe meraviglioso". Sulle vicende riguardanti i vertici della FIGC, Ranieri ha poi aggiunto: "Non mi pesa né nella programmazione né in altro. Andiamo avanti, sono uomo di campo e lavoro sul campo".

L'importanza delle scuole calcio, Ranieri: "Dovrò parlarne in Senato"

Ranieri ha poi evidenzito l'importanza di valorizzare le scuole calcio: "Scuole calcio? Dovrò parlarne a fondo in Senato. I bambini vanno aiutati e aiutare la fascia dai 5 ai 13 anni. Bisogna migliorare gli allenatori delle scuole calcio e dare loro più soldi, in una fascia d'età che è troppo importante".

Ranieri sui giovani talenti: "Abbiamo osservatori che ci aggiornano su tutto"

Nasce la nuova Italia targata Mancini-Ranieri. Un Italia che punta sui giovani talenti: "Io non visiono, ma abbiamo osservatori che ci aggiornano su tutto. Queste cose non si vedono, ciò che si vede è la prima squadra e speriamo che stasera si riesca a fare bene".