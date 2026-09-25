Malagò: “Caso tesseramento? Ha poco a che fare con lo sport, mi sembra tutto molto chiaro”

"Considerando da dove partiamo, quarantamila tifosi all' Olimpico mi sembra un ottimo risultato. La prima volta uno è sempre emozionato, poi a Roma e con tutta questa attesa e queste aspettative. Se me la sto godendo? Non è un termine che rende l'idea. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò , intervenuto a margine dell'evento "Il calcio torna in piazza" , a Roma , nel quartiere Garbatella , nel giorno che si concluderà con il debutto dell' Italia contro il Belgio , nel match valido per la prima giornata del Gruppo A1 di Nations League .

Malagò sulla presidenza Figc: "Non devo mandare messaggi a nessuno"

Sulle polemiche attorno alla sua presenza al vertice della Federcalcio, Malagò ha aggiunto: "Sono situazioni che con lo sport hanno molto poco a che fare. Ho già dichiarato quello che penso. Vorrei evitare di tornarci, parliamo solo di calcio. Avrò modo di avere un piccolo chiarimento con Abodi e Bonfiglio stasera? Da parte mia credo che la situazione sia stata esternata. Che vuol dire avere un chiarimento durante una partita? Parleremo solo di calcio, mi stupirei del contrario. Con questa maggioranza mi sento di mandare un messaggio? Io non mi sento di mandare nessuno messaggio, è tutto molto chiaro. Io penso che oltre agli addetti ai lavori ci sia anche un grande movimento di sostegno da parte dell'opinione pubblica e dal mondo dei media. Ho avuto modo di parlare con Galliani? Non l'ho mai sentito. I consigli sono sempre ben accetti, con lui ho un ottimo rapporto, ma non l'ho mai sentito".

"Il calcio in piazza", Malagò: "Ho tenuto moltissimo che ci fosse Ranieri"

E, allora, spazio all'evento di giornata: "La forza di questa iniziativa non l'avevo capita nemmeno io finché non mi è stata raccontata. Ho dato la mia disponibilità e ho tenuto moltissimo al fatto che ci fosse Ranieri. È un quartiere popolare e popoloso. Davanti a una scuola, con tanti ragazzi giovani che ricorderanno la giornata. Bisogna recuperare in termini di entusiasmo, immagine e prestigio. Non solo attraverso i risultati, ma anche con queste iniziative. Il calcio non è sono solo giocatori ricchi e famosi, ma anche queste realtà".

L'Italia punta forte sui giovani: "Ranieri è in contatto con Zola"

Largo ai giovani: "Ranieri è in contatto con Zola. Ho creato i presupposti perché questo avvenga, ma non voglio sostituirmi ad altri ruoli. Resta tutto da dimostrare che ci si riesca, ma stiamo affrontando l'argomento in un modo molto determinato".