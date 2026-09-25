Italia-Belgio diretta Nations League: segui il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale LIVE

L'ultima volta in una partita ufficiale fu il 18 giugno 2023, e oggi, 1195 giorni dopo, Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia. Il ct guida gli azzurri al debutto in Nations League contro il nuovo Belgio di Van Bommel, nella prima partita del Gruppo A1 dove sono inserite anche la Francia di Zidane e la Turchia di Montella. Grandissima attesa per rivedere sulla panchina azzurra il tecnico che portò la Nazionale al trionfo agli Europei e che si spera possa aprire un nuovo ciclo. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it