Italia-Belgio diretta Nations League: segui il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale LIVE

19:39
Tutto pronto per il secondo esordio di Mancini, confermata la formazione della vigilia
Confermate le impressioni della vigilia: Romano dal 1', Kean in una posizione inedita con Pio Esposito e Cambiaghi a completare il tridente d'attacco. È tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, tra poco più di un'ora il secondo debutto di Roberto Mancini sulla panchina azzurra.
19:37
+++ La formazione ufficiale del Belgio +++
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Rakins, Tielemans, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godst. Ct. Van Bommel.
19:34
+++ Ecco la prima Italia di Mancini: la formazione ufficiale +++
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.
19:32
I precedenti tra Italia e Belgio
Gli ultimi tre precedenti tra Italia e Belgio risalgono proprio alla Nations League: la vittoria degli azzurri nella finale terzo posto del 2021 (proprio con Mancini in panchina) e poi due sfide nella fase a gironi con un pareggio e un'altra vittoria azzurra.
19:26
Attesa per le formazioni ufficiali, scelta a sorpresa su Kean
In attesa della conferma dalle formazioni ufficiali, Kean dovrebbe essere impiegato come ala e non come punta nella formazione di Mancini. L'attaccante del Como come esterno, il ct l’aveva già spostato in passato.
19:23
Mancini, hai fatto i compiti?
Leggi il commento del direttore Ivan Zazzaroni sul ritorno in panchina questa sera di Roberto Mancini.
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19:21
I convocati di Mancini: Zaniolo e altri dieci in tribuna
Ecco la lista dei 23 convocati da parte del Ct Mancini per la partita di stasera, tagliando 11 giocatori dal gruppo composto da 34 azzurri: ecco chi rimarrà in tribuna.
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19:19
Belgio, la probabile formazione di Van Bommel
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT: Van Bommel.
A disposizione: Penders, Vandevoordt, De Winter, Seys, Theate, Spileers, Ngoy, Mechele, Raskin, Mandela Keita, Vanakenm, Diego Moreira, Fofana, Lukaku, Openda.
19:18
Italia, la prima probabile formazione di Mancini
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Mandragora, Doumbia, Maldini, Scamacca, Zoma, Raspadori.
19:15
Italia-Belgio, tutto pronto per il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra
Debutto bis per Roberto Mancini, dopo la prima avventura sulla panchina della Nazionale iniziata nel 2018. Il ct ritorna per aprire un nuovo ciclo e si trova subito di fronte il Belgio di Van Bommel: aggiornamenti, cronaca e notizie in diretta sul corrieredellosport.it
Stadio Olimpico - Roma