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Italia-Belgio diretta Nations League: segui il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale LIVE

Dopo più di tre anni dall'ultima partita ufficiale, il ct torna a guidare gli azzurri in campo: aggiornamenti e cronaca in tempo reale
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4 min

Pubblicato il 25.09.2026, 19:15 (Aggiornato il 25.09.2026, 19:48)

ManciniItaliaNations LeagueBelgioPanchinanazionale
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L'ultima volta in una partita ufficiale fu il 18 giugno 2023, e oggi, 1195 giorni dopo, Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia. Il ct guida gli azzurri al debutto in Nations League contro il nuovo Belgio di Van Bommel, nella prima partita del Gruppo A1 dove sono inserite anche la Francia di Zidane e la Turchia di Montella. Grandissima attesa per rivedere sulla panchina azzurra il tecnico che portò la Nazionale al trionfo agli Europei e che si spera possa aprire un nuovo ciclo. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it

19:46

Si alza il sipario sul Gruppo A1 di Nations League

Italia e Belgio in campo a Roma, ma anche la sfida tra la Francia di Zidane e la Turchia di Montella: questa sera si alzerà il sipario sul Gruppo A1 di Nations League.

19:39

Tutto pronto per il secondo esordio di Mancini, confermata la formazione della vigilia

Confermate le impressioni della vigilia: Romano dal 1'Kean in una posizione inedita con Pio Esposito e Cambiaghi a completare il tridente d'attacco. È tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, tra poco più di un'ora il secondo debutto di Roberto Mancini sulla panchina azzurra.

19:37

+++ La formazione ufficiale del Belgio +++

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Rakins, Tielemans, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godst. Ct. Van Bommel.

19:34

+++ Ecco la prima Italia di Mancini: la formazione ufficiale +++

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.

19:32

I precedenti tra Italia e Belgio

Gli ultimi tre precedenti tra Italia e Belgio risalgono proprio alla Nations League: la vittoria degli azzurri nella finale terzo posto del 2021 (proprio con Mancini in panchina) e poi due sfide nella fase a gironi con un pareggio e un'altra vittoria azzurra.

 

19:26

Attesa per le formazioni ufficiali, scelta a sorpresa su Kean

In attesa della conferma dalle formazioni ufficiali, Kean dovrebbe essere impiegato come ala e non come punta nella formazione di Mancini. L'attaccante del Como come esterno, il ct l’aveva già spostato in passato.

19:23

Mancini, hai fatto i compiti?

Leggi il commento del direttore Ivan Zazzaroni sul ritorno in panchina questa sera di Roberto Mancini.

LEGGI QUI

19:21

I convocati di Mancini: Zaniolo e altri dieci in tribuna

Ecco la lista dei 23 convocati da parte del Ct Mancini per la partita di stasera, tagliando 11 giocatori dal gruppo composto da 34 azzurri: ecco chi rimarrà in tribuna.

LEGGI QUI

19:19

Belgio, la probabile formazione di Van Bommel

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT: Van Bommel.

A disposizione: Penders, Vandevoordt, De Winter, Seys, Theate, Spileers, Ngoy, Mechele, Raskin, Mandela Keita, Vanakenm, Diego Moreira, Fofana, Lukaku, Openda.

19:18

Italia, la prima probabile formazione di Mancini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Mandragora, Doumbia, Maldini, Scamacca, Zoma, Raspadori.

19:15

Italia-Belgio, tutto pronto per il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra

Debutto bis per Roberto Mancini, dopo la prima avventura sulla panchina della Nazionale iniziata nel 2018. Il ct ritorna per aprire un nuovo ciclo e si trova subito di fronte il Belgio di Van Bommel: aggiornamenti, cronaca e notizie in diretta sul corrieredellosport.it

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