Bufera Lukaku-Donnarumma alla fine di Italia-Belgio: il retroscena e la bordata di fischi dell'Olimpico

Cinquantamila spettatori. Per la precisione: 47.155. Tribuna autorità stracolma: politici, attori, attrici, soubrette, influencer di varia natura. Ministri. La Serie A che conta. Tutti pronti ad assistere al nuovo debutto dell'Italia di Mancini. Surclassata dal Belgio molto più di quanto dica il risultato finale. L'Olimpico, che si è riempito negli ultimi giorni, non si offenda nessuno ma non è uno degli stadi più caldi dove giocare, per la Nazionale. E infatti c'è stato a lungo silenzio. Si sono sentiti i fischi, tanti, all'intervallo e quando la partita è terminata. Si sono sentiti, però, anche quando, verso il 70', i tifosi del Belgio, poco più di mille, hanno fatto gli "olé" ai passaggi della loro Nazionale. Va bene che l'Italia non è stata brillante, ma essere derisi in casa propria anche no.

La risata di Lukaku e il botta e risposta con Donnarumma

Si è conclusa così Italia - Belgio che ha davvero mostrato poco. In campo e sugli spalti. A bordocampo, poi, gli Azzurri sono stati costretti pure a vedere i sorrisi di Romelu Lukaku, che dalla bandierina del calcio d'angolo dove stata facendo riscaldamento, incitava i compagni. E sorrideva con loro, beato, dopo il 2-0. Evidentemente, anche quando è entrato in campo, deve essere successo qualcosa o deve essere volata qualche parola di troppo, visto che il capitano dell'Italia, Donnarumma, non ha gradito. L'arbitro ha ammonito entrambi. Italia - Belgio, mestamente, si è chiusa così. Tra Big Rom e gli altri che festeggiavano e gli Azzurri, a testa bassa, a prendersi i fischi.