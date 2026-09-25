Male la prima, brutta Italia: bolsa, confusa e fischiata

Mancini II, male la prima, ma poteva andare pure peggio. Se non ci fosse stato Donnarumma, li Belgio avrebbe stravinto la partita che si è aggiudicato con largo merito con due gol di scarto, imponendo la grande qualità di Gots, De Ketelaere, De Bruyne, Tielemans e, per sovrammercato, due grandi parate di Lammens che ha strozzato i sussulti azzurri. È vero, bisogna conteggiare anche il gol divorato da Scalvini nel finale, tuttavia, se anche l'atalantino avesse segnato non avrebbe cambiato l'esito del confronto dal quale è scaturita la prima vittoria degli avversari sugli azzurri in una gara ufficiale dopo 54 anni.

Italia arruffona e senza personalità

La verità è che la traversata nel deserto Nazionale è appena cominciata. Il ct avrà molto da lavorare per risollevare questa brutta Italia, bolsa, confusa e fischiata dall'Olimpico dove, prima dell'inizio, non sono mancati i soliti cialtroni che hanno oltraggiato l'inno degli ospiti. In campo, alquanto preoccupante è stata l'anemia di un complesso arruffone e privo di personalità. Nel primo tempo i Diavoli Rossi hanno maramaldeggiato, trovando solo Gigio come unico oppositore, La ripresa era partita meglio, ma il bagliore è stato spento dal contropiede fulminante di Lukebakio, già castigatore del Milan in Europa League per conto del Benfica. La verità è che il cantiere della ricostruzione ha appena aperto i battenti; che Romano, all'esordio come poi Zoma e Doumbia, ha pagato lo scotto dell'emozione con quell'errore da cui è nato lo splendido gol di Gots, classe allo stato puro. Kean all'ala è un esperimento da non ripetere; Esposito si è battuto, ma ha ricevuto pochi palloni; da Cambiaghi è arrivata l'unica nota positiva. La difesa ha ballato troppo e, alla squadra, manca un gran regista, in attesa che Romano maturi esperienza, poiché non si può pretendere la luna da un ventenne che alle spalle ha 2 presenze in A con la Roma, 19 in B con lo Spezia e 5 in A con il Cagliari.

Nati per soffrire

Il Belgio di Van Bommel è molto più avanti, puntellato anche dalla classe di due veterani del calibro di De Bruyne (centoventicinquesima presenza) e Tielemans (novantunesima). L'Italia è molto più indietro e il 28 settembre a Bursa c'è già la Turchia, battuta in casa da Mbappé che poi si è infortunato e già obbligata a rincorrere, come l'Italia. Siamo nati per soffrire e soffriremo.