Niente interviste in Italia per De Bruyne e Lukaku: Kevin esce con le cuffie in silenzio, Romelu con la valigia ride e...

Il centrocampista del Napoli e l'attaccante del Fenerbahce lasciano lo stadio Olimpico dopo il successo del Belgio con gli azzurri
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2 min

Pubblicato il 26.09.2026, 07:15 (Aggiornato il 26.09.2026, 07:59)

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Facce distese, sorrisi, abbracci e soddisfazione: dopo il successo con l'Italia (2-0 nella sfida d'apertura della Nations League), il Belgio ha lasciato lo stadio Olimpico di Roma per preparare la prossima sfida. Gli uomini di Van Bommel hanno sconfitto gli azzurri grazie alle reti di Godts e Lukebakio. 

 

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De Bruyne e Lukaku escono dall'Olimpico

Tra i protagonisti del successo belga c'è Kevin De Bruyne: il centrocampista del Napoli ha dispensato sorrisi e saluti all'uscita dello stadio Olimpico. Non sono passate inosservate anche le vistose cuffie che ha indossato mentre usciva dalla pancia dell'impianto capitolino. Lukaku, fischiato al suo ingresso in campo (e protagonista di un diverbio con Donnarumma a fine gara), è apparso sereno e soddisfatto ed ha abbandonato lo stadio (nel quale ha giocato nella stagione 2023-24) sfoggiando larghi sorrisi. Per loro bocche cucite, niente interviste in italiano.

 

 

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